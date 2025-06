Repartidores en motocicleta protestan por reforma que los obliga a portar, solo a ellos, chaleco con material reflejante y caso con identificación

Repartidores en motocicleta se manifestaron este miércoles sobre la calzada Ignacio Zaragoza, frente al Congreso del estado, para rechazar la reforma que les impone portar chaleco con material reflejante y casco con identificación personal. Los inconformes argumentaron que estas medidas los exponen a asaltos, ya que los ladrones pueden identificarlos con facilidad y asumir que transportan dinero.

Durante la protesta, los trabajadores señalaron que están de acuerdo en que las motocicletas sean más visibles para reducir accidentes, pero propusieron que la visibilidad se mejore en la estructura de las unidades y no en la vestimenta de quienes las conducen. Además, criticaron la prohibición de llevar acompañantes, pues muchos realizan entregas nocturnas y requieren apoyo de familiares o amigos para su seguridad.

Una de las repartidoras expresó: “Si nos ponen chaleco, hay riesgo de asaltos porque los ladrones dicen que llevamos dinero. No estamos de acuerdo en que no se permita repartir con una persona en la moto. A las 10 u 11 de la noche nos acompaña un primo, hermano o amigo para ayudarnos”.

Los manifestantes también rechazaron la disposición de quitarse el casco al descender de la motocicleta y advirtieron que la obligación de portar una identificación en el casco podría invalidar su certificación y garantía.

También puedes ver: Por falta de tarjeta de circulación y de casco, el 90% de las detenciones de motociclistas: Chedraui

En la sesión del Congreso, la fracción del Partido Acción Nacional votó a favor de la reforma en lo general, pero el legislador Rafael Micalco Méndez propuso reservar los artículos 123 y 123 Bis para eliminar la obligación de identificación en el casco, argumentando que se trata de un artículo sujeto a normas oficiales y que una calcomanía puede degradarlo y facilitar su robo para usos ilícitos. También consideró discriminatorio exigir un chaleco con 20 por ciento de material reflejante. Sin embargo, la mayoría de Morena rechazó ambas reservas.

Fedhra Suriano Corrales, diputada local de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma implica un cambio oculto en la tarjeta de circulación y placas, no solo para motociclistas, sino para todos los conductores de vehículos automotores en Puebla. “El mayor problema es la modificación de la tarjeta de circulación para especificar el número máximo de pasajeros, lo que representa una nueva carga económica para las familias”, señaló. Agregó que el cobro por el distintivo en los cascos no está regulado en la Ley de Ingresos, lo que genera un vacío legal y no puede exigirse a los ciudadanos.

Por su parte, la legisladora Patricia Alvarado, del Partido del Trabajo, defendió la reforma y aseguró que es producto de un análisis profundo, con la participación de diferentes fuerzas políticas, organizaciones y especialistas. Destacó que el uso de motocicletas en Puebla creció 311 por ciento y que en 2024 se cometieron diversos delitos a bordo de estos vehículos, por lo que la medida busca prevenir hechos de alto impacto.

La reforma fue aprobada en lo general con 37 votos a favor y dos en contra, de las diputadas Fedhra Suriano Corrales (Movimiento Ciudadano) y Delfina Pozos Vergara (PRI).

Te podría interesar: Aprueban en comisiones reforma que obliga a motociclistas a llevar casco con identificación