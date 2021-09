Reparten el FCE y Educal más de 2 mil libros de la colección 21 para el 21 en Puebla

El libro vacío de Josefina Vicens, joya de la literatura mexicana, fue llevado bajo el brazo lo mismo por jóvenes, que por adultos y comerciantes con delantal, como parte de los tres actos masivos que este sábado 25 de septiembre realizó el Fondo de Cultura Económica (FCE) en Puebla para repartir, de manera gratuita, alrededor de dos mil volúmenes de los 21 títulos que conforman la colección 21 para el 21, edición conmemorativa de los 200 años de la Independencia del país y los 500 años de la caída de Tenochtitlan del gobierno federal.

Y matarazo no llamó, de Elena Garro, o Río Subterráneo, de Inés Arredondo, fueron repartidos por la mañana en el parque biblioteca Gilberto Bosques, del ayuntamiento de Puebla, luego en el Complejo Cultural Universitario de la UAP con 700 estudiantes universitarios y luego en el Mercado Hidalgo, acompañados por la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Los tres actos, señaló el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, constituyen parte de la estrategia lectora que busca repartir más de 730 mil libros de la colección 21 para el 21 al finalizar este año.

Ante todo, dijo en una entrevista previa al acto de cierre en el Mercado Hidalgo, se busca romper el paradigma que afirma que “el mexicano no lee”. “Ese paradigma lo dicen los que no leen o los comerciantes, son mas quejas de una industria editorial que vende poco. Entonces tenemos que hacer varias cosas: bajar el precio de los libros, o regalarlos, y romper la idea de que en casa no se lee y llegar a ese espacio”.

“No es una operación de relumbrón ni chilanga: vamos a llegar a todos los espacios del país. Eso es democracia: que todos tengamos derecho”, dijo el también escritor ante los comerciantes reunidos en la explanada del mercado.

Refirió que hay una distribución hormiga entre los círculos de lectura, bibliotecas, comunidades estudiantiles, becarios. “Es una distribución que cae hasta las manos del lector, es una locura para poder distribuir los primeros 700 mil títulos”.

Taibo II señaló que la distribución busca encontrar a los lectores, a quienes quieran leer y hacer una dinámica de intercambio, como ya ocurrirá en Tonalá, Chiapas, o como sucederá en las cárceles del país. “Ténganos paciencia, la distribución no es fácil, fácil sería dejarlos en una biblioteca parados”.

Recordó que los títulos cubren periodos de la Independencia a la Revolución Mexicana y un poco más, a través de novela, crónica, ensayo e incluso poesía, como un abanico de intereses y elecciones para el lector.

El director del FCE destacó que algunos fueron fáciles de conseguir, como los editados por el propio FCE, otros fueron gestionados con los herederos y en otros recibieron un no, pues querían dinero por ellos, cuando la colección es gratuita y prohíbe la venta de los títulos.

A quienes les hayan faltado libros, refirió Fritz Glockner, director de librerías Educal, pueden acudir a la librería Educal ubicada en la 6 Oriente 201 para anotarse y tener acceso a un volumen, pues la idea es que se formen espacios de lectura e intercambio. “Estamos para sembrar utopías, aventuras y rebeldía”, expuso.

Para inicios de 2022, refirieron Taibo II y Glockner, la entrega de los libros de la colección 21 para el 21 se hará nuevamente en Puebla, esta vez en la Sierra Norte y en municipios como en Cuetzalan.