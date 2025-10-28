Se le dará continuidad a gestiones para reparar edificio del Congreso local: Gaspar

Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado, afirmó que le dará continuidad a las gestiones que hizo su antecesora para hacer reparaciones al nuevo edificio del Poder Legislativo para lo cual se requieren autorizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Recordó que el diagnóstico lo inició su antecesora en el cargo, Laura Artemisa García Chávez, periodo en el que se determinó que los drenajes se tapan por el desprendimiento de tierra del terreno en el que está construido el recinto legislativo al pie del cerro de Loreto en la capital del estado.

Puedes leer: Lluvias agrava deterioro en Casa de Justicia de Huauchinango

“Las empresas y los peritos nos han comentado que la tierra se cae entonces tapa los drenajes y se oye fácil pero se requiere de permisos especiales los cuales nos tiene que dar el INAH”, expuso el presidente del Congreso local.

El 19 de noviembre de 2024 el hoy exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina inauguró la sede del Congreso del estado, recinto que a menos de un año de su inauguración ha presentado problemas como goteras y encharcamientos. Hasta el momento se desconoce cuántos recursos se requieren para realizar las reparaciones.

Puedes leer: Incumplimiento de pago a albañiles del nuevo Congreso de Puebla, no es responsabilidad del gobierno: Céspedes

En otro tema, Gaspar Ramírez afirmó que en las próximas semanas retomará la propuesta de García Chávez para ampliar la duración de los periodos ordinarios de sesiones para que se cuente con el tiempo suficiente para aprobar las iniciativas presentadas por los legisladores locales.

“La propuesta de la hoy secretaria de Bienestar ya estaba en mesa y lo vamos a retomar en las próximas semanas”, acotó el también coordinador de Morena en el Congreso local.