Reparan socavón en Bulevar Aeropuerto Hermanos Serdán, tras siete semanas de demora

La rehabilitación tendrá una vida útil de 30 años

Concluyen reparaciones del socavón en el bulevar Aeropuerto; reabren acceso tras siete semanas de afectaciones.
Concluyen reparaciones del socavón en el bulevar Aeropuerto; reabren acceso tras siete semanas de afectaciones. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

Tras casi dos meses de afectaciones y un significativo retraso respecto a la promesa inicial de “tiempo récord”, la Secretaría de Infraestructura estatal anunció este domingo la reparación y reapertura total del tramo del Bulevar Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” afectado por un socavón que se formó sobre la vía del ferrocarril.

Por lo tanto, ya hay acceso al Aeropuerto desde la autopista México–Puebla.

A través de redes sociales, la dependencia destacó que la intervención mayor que realizaron en el punto le dará una vida útil de 30 años a esta vialidad.

Además, informó que los trabajos se llevaron a cabo con los módulos de maquinaria y de pavimentación, adquiridos por parte del gobierno del estado.

Precisó que se pudo recuperar el puente hacia el Aeropuerto de Huejotzingo, que presentó afectaciones causadas desde su construcción.

Sin embargo, destacó que continuarán trabajos de pintura en defensas metálicas, así como la instalación de señalética horizontal y vertical.

Por lo anterior, exhortó a los automovilistas a circular con precaución y respetar a las cuadrillas de trabajadores.

El pasado 4 de septiembre se dio a conocer que varios automovilistas cayeron en el socavón, lo que ocasionó afectaciones en sus vehículos.

El socavón tuvo una profundidad de 10 metros y un diámetro de 5 metros, a la orilla de uno de los puentes de la autopista.

Desde entonces, autoridades estatales comenzaron a realizar los estudios y trabajos de reparación del puente hacia el aeropuerto de Huejotzingo. El paso vehicular quedó cerrado.

El cierre generó modificaciones en las rutas de acceso al aeropuerto y el único ingreso fue a la carretera federal México–Puebla, con paso por Cholula, lo que ocasionó que los tiempos de traslado aumentaran hasta una hora.

