¿Reparación del daño?

¿Desaparecer… así nomás? Parte 6

A Maicha Pamela

Yiria Escamilla

En la Ley General de Víctimas, se específica que: “La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante”.

Pamela era una joven de 16 años que estudiaba a distancia, debido a la pandemia, dentro de su casa, y ahí mismo fue asesinada, en Teomaya, Estado de México. Se encontraba atendiendo una pequeña tienda de dulces improvisada para solventar los gastos de sus estudios, cuando un vecino la ahogó en un tambo del baño el 9 de mayo 2020.

En el artículo 4, se señala que: Se denominarán víctimas directas aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Su madre, Eleocadia, mujer indígena otomí, dice que tardó 8 meses en poder llorar, “mi alma estaba en otro lado”. Pero aún dentro del dolor, rescató de la escena del crimen: una gorra, dos latas de cerveza, y colillas de cigarro, mismas que fueron ignoradas por la Fiscalía del Estado de México; por lo que, en su desesperación, se integra al plantón de madres de desaparecidas durante un mes en el zócalo capitalino. Un mes y medio que no sirvieron para nada, ya que la captura del feminicida se realizó un año y medio después.

El pueblo de Teomoaya le dio la espalda a Eleocadia y no la acompañó en el proceso, por lo que tuvieron que ser madres de desaparecidos y de familiares de mujeres víctimas de feminicidio, quienes acuerparan la lucha por justicia. El asesino fue acusado después de año y medio – aún sin sentencia-, resultando ser un vecino del pueblo, por lo que después de múltiples amenazas y golpizas, Elecadia fue desplazada.

La LGV, asienta que, dentro de su principio de máxima protección: “Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad”.

Eleocadia, a pesar de acudir a la Comisión de víctimas en el Estado de México, otorgó un “generoso” apoyo de 99 pesos durante 3 meses; posteriormente el apoyo aumentó a la fabulosa cantidad de 350 pesos. En varias ocasiones Eleocadia tuvo que pedir limosna o hacer mandados en los mercados cercanos. Actualmente recibe 1150 al mes para el pago atención psicológica de ella y sus otros hijos, diligencias y traslados para acudir 4 veces a Almoloya de Juárez. Además tiene que pedir permiso de faltar a sus trabajos temporales, lo que significa considerables descuentos o despidos.

Artículo 31, fracción. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del hecho punible o a la violación de sus derechos humanos.

¿Cómo se regresa al estado anterior? ¿Cómo, si todo está roto? ¿Cómo se devuelve el alma al cuerpo? ¿Cómo?

En sus 27 años Crac-PC acuerda castigar venta de niñas hasta con 15 años de cárcel

San Luis Acatlán, Gro., Con una marcha con al menos 2 mil policías comunitarios, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) celebró el 27 aniversario de su fundación. El festejo se llevó a cabo en la casa de justicia de San Luis Acatlán.

Se instalaron cinco mesas de trabajo y recordaron a los fundadores de la organización y algunas agresiones a la corporación. Uno de los líderes de la CRAC-PC, Angelín Avilés García, comparó: “El gobierno manda (soldados) sólo por un periodo, se acaba y se van, y sigue la delincuencia. Por eso aquí la vigilancia es permanente, la policía civil resguarda a la ciudadanía. Nosotros no estamos de acuerdo con que (los militares) regresen”.

Vidulfo Rosales, abogado de la organización, precisó que la abrogación de la ley 701, que los reconocía como guardias comunitarias, fue responsabilidad de gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional; ahora las administraciones no hacen nada y se niegan a legislar.

En las mesas también trataron temas como el reglamento interno y constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, sistemas normativos y el sistema de seguridad, justicia y reeducación de la CRAC-PC, así como la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario.

Delfina Morales López, coordinadora de Cochoapa, municipio de Ometepec, y la consejera de San Luis, Herlinda González Ramos, hablaron de la venta de niñas en algunos municipios de la Costa-Montaña. Dijeron que es un problema que se arrastra desde la llegada de los españoles y que en el porfiriato se “apartaban” las mujeres, aunque fueran de edad avanzada. “Se nos sataniza, pero eso no es parte de nuestros usos y costumbres, son prácticas que fueron traídas. Acordamos que se castigará severamente a las personas que intenten vender a las menores, incluidos los padres; tendrán una sanción de 10 a 15 años en la cárcel”.

La creación de la CRAC-PC se debió entre otros motivos aque los gobiernos no brindaron seguridad a las comunidades; “tuvieron que ser los pueblos y comisarios los que rescataran nuestros usos y costumbres y ahí se encontró la solución al problema que azotaba esta región. Hoy con orgullo podemos decir que es la zona más segura del estado de Guerrero; podemos transitar, no hay secuestros ni homicidios; este lugar no está bañado en sangre como las otros por la incapacidad de las autoridades y las fuerzas de seguridad del estado. La CRAC demuestra y da ejemplo de cómo ejercer la justicia y brindar seguridad comunitaria”, aseguró en su intervención Vidulfo Rosales.

Por su parte, Juan Antonio García Fidencio, ex coordinador de la CRAC en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, denunció que hace más de un mes elementos del Ejército Mexicano incursionaron en territorio comunitario “según ellos porque el gobierno federal puede entrar donde sea”. Detalló que el gobierno “sabe perfectamente bien lo que pasa, como el caso muy lamentable de San Miguel Totolapan, la masacre de El Charco y el desarme que hubo en El Paraíso. Por eso nosotros seguiremos como CRAC”.

En tanto, el vocero de la casa de justicia de San Luís Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, dijo que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un tema que se debatirá en las comunidades, pues “hay una incongruencia de parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que antes de que llegara al cargo se oponía a la militarización y ahora es lo que está haciendo, y eso es grave, pero estaremos vigilantes de que no se vulneren nuestros derechos”.

A 27 años de su creación, la CRAC-PC tiene presencia en 215 comunidades de 29 municipios de las regiones Montaña y Costa Chica. Cuenta con más de 2 mil 500 policías rurales, en las cinco casas de justicia de San Luís Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso y Juntas de Caxitepec.

(Síntesis de notas de Sergio Ocampo Arista Corresponsal de La jornada)

El desmantelamiento de servicios de salud en Chiapas*

Ayer fue día del médico y de la médica, y mientras debían de haber estado festejando hay varios médicos y enfermeras que en Comitán, Chiapas están en paro de labores y creo que hay que hacer visible por qué.

El 21 de septiembre, tres personas del centro de salud de la comunidad Amparo Aguatinta del municipio de Las Margaritas, dos de ellos médicos, fueron retenidas en la comunidad. Aunque, el pretexto fue por un comentario que hicieron en las redes sociales, después los integrantes del comité de salud de la comunidad dijeron que se debía a que la Secretaría de Salud no les habían cumplido con la entrega de equipo médico que les prometieron un años antes.

Los tres fueron llevados a la cárcel ejidal, donde permanecieron hasta el 10 de octubre. Fueron puestos en libertad después de que cada uno pagó 20 mil pesos, y se entregó a la comunidad un equipo de ultrasonido, uno de rayos X y una incubadora. Desde el año pasado las autoridades de salud les prometieron entregar este equipo que es para centros de salud de segundo nivel, y el de Amparo Aguatinta es de primer nivel. Se los prometieron para liberar a otros trabajadores que también habían sido retenidos.

Los familiares de los trabajadores retenidos y sus compañeros acudieron a todas las instancias posibles para que liberaran a los tres retenidos, pero nadie les hizo caso. Ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaria de Gobierno, ni las autoridades municipales. El que intervino fue el alcalde de Comitán para la liberación, pero luego los dejó solos.

Para presionar a las autoridades de salud que intervinieran para la liberación de sus compañeros, el 26 de septiembre trabajadores de salud de la región iniciaron una manifestación afuera de la jurisdicción sanitaria de Comitán.

Los trabajadores del centro de salud de Amparo Aguatinta seguían en la comunidad para garantizar la seguridad de sus compañeros retenidos. Nunca dejaron de laborar hasta que fueron liberados.

Después de que fueron liberados sus compañeros, todos los trabajadores de la unidad de salud huyeron de la comunidad, pues, temían que fueran nuevamente retenidos cuando se les dijera que el equipo que les llevaron no podía ser utilizado.

“Para usar el equipo de rayos X se necesita un cuarto emplomado que no tenemos. Tampoco hay especialistas adscritos para manejar el equipo de ultrasonido o atender a bebés prematuros. No solo se trata de tener la incubadora” me explicó una de las médicas que tuvo que salir de la comunidad.

Se unieron a la manifestación de sus compañeros afuera de la jurisdicción sanitaria, y ahí continúan. Sin que hasta ahora tengan una reunión con el Secretario de Salud, José Cruz Castellanos.

La manifestación continúa, porque por la manifestación para exigir la liberación de sus compañeros, se realizaron descuentos y se rescindieron contratos. Además de que al personal de salud de Amparo Aguatinta, que salió huyendo de la comunidad, se le está acusando de abandono laboral.

El miércoles, las y los trabajadores de salud realizarán una marcha en Tuxtla. Ya han realizado otras en Comitán. Los dos médicos que fueron retenidos se les terminaron sus contratos mientras estaban en la cárcel ejidal y no saben si todavía tienen trabajo o hasta eso perdieron porque las autoridades de salud no cumplieron con las promesas que llegaron a hacer el año pasado.

Un compañero médico de la región agrega: “Nosotros hicimos nuestro servicio social ahí en Amparo Agua Tinta en 1981, la casa de salud se llamaba Dr. Ernesto Guevara de la Serna y las calles llevaban el nombre de Gabriela Mistral, Salvador Allende, etc. Y mira ahora que está pasando ahí… desde hace un buen tiempo estamos en la ingobernabilidad a consecuencia de la corrupción e impunidad y el saqueo de nuestros bienes comunes de nuestro México…”

Pues que se publique que ahora es el narco que gobierna en esa comunidad.

*Testimonio de la compañera C. trabajadora de la Secretaría de Salud en Chiapas.

Carlos Marx en 1877 escribió estas palabras a G. Bloss:

«No soy una persona amargada, como decía Heine, y Engels es como yo. No nos gusta nada la popularidad. Una prueba de ello, por dar un ejemplo, es que, durante la época de la Internacional, a causa de mi aversión por todo lo que significaba culto al individuo, nunca admití las numerosas muestras de gratitud procedentes de mi viejo país, a pesar de que se me instó para que las recibiera públicamente. Siempre contesté, lo mismo ayer que hoy, con una negativa categórica. Cuando nos incorporamos a la Liga de los Comunistas, entonces clandestina, lo hicimos con la condición de que todo lo que significara sustentar sentimientos irracionales respecto a la autoridad sería eliminado de los estatutos»

