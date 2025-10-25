Viernes, octubre 24, 2025
NoticiasEstado

Renuncia delegada de Bienestar en Libres, tras vínculo con líder criminal detenido en Jalisco

Yadira Llaven Anzures

La delegada de la Secretaría de Bienestar de Puebla en la microrregión 8, con cabecera en Libres, Anallely López Hernández, presentó su renuncia al cargo tras ser señalada por presuntos vínculos con Nazario “N”, un líder de la delincuencia organizada capturado en Jalisco e identificado como generador de violencia en esa entidad y en Puebla.

La renuncia de López Hernández se concretó el pasado miércoles 22 de octubre, aunque fue difundida y confirmada por la dependencia hasta la tarde de este viernes.

Nazario “N” fue detenido el pasado 15 de octubre en un operativo federal realizado en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, Jalisco.

Se le identificó como líder de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y venta de droga que operaba tanto en Jalisco como en Puebla.

​En la acción policial, que se derivó de cuatro órdenes de cateo, también fueron asegurados Juan Martín “N” y Jorge Octavio “N”.

Durante la intervención de los inmuebles, las autoridades incautaron un arsenal que incluía dos armas cortas, 10 cargadores y 186 cartuchos útiles, así como 1 kilogramo de metanfetamina, diversos dispositivos móviles y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

La renuncia de la exfuncionaria ocurre días después de que su nombre fuera relacionado con la estructura delictiva de Nazario “N”.

Postura del Gobierno de Puebla

​A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Bienestar, a cargo de Laura Artemisa García Chávez, confirmó que la separación de Anallely López Hernández fue un acto “voluntario, por decisión personal”.

​La dependencia deslindó responsabilidades y refirió el caso a las instancias competentes.

​“La Secretaría de Bienestar informa que Anallely López Hernández, quien se desempeñaba como delegada de la microrregión 8 con sede en Libres, presentó su renuncia voluntaria al cargo, será responsabilidad de las autoridades competentes determinar lo que en derecho corresponda”, se lee.

​Finalmente, la Secretaría aseguró que, en estricto apego a los principios de transparencia, honestidad y servicio que guían al gobierno de Alejandro Armenta Mier, mantendrá sus acciones de atención directa y el fortalecimiento de los programas sociales en las comunidades de la microrregión.

