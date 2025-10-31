Viernes, octubre 31, 2025
Renuevan Centro de Atención al Visitante en Puebla tras siete administraciones sin intervención

Ofrece una imagen profesional y organizada

Reabren el Centro de Atención al Visitante en Puebla, fortaleciendo turismo, promoción local y apoyo a artesanos y emprendedores
Reabren el Centro de Atención al Visitante en Puebla, fortaleciendo turismo, promoción local y apoyo a artesanos y emprendedores
Patricia Méndez

José Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, recobró el Centro de Atención al Visitante ubicado en la avenida Juan de Palafox y Mendoza número 14, en el corazón de la capital. El espacio renovado, que se mantuvo sin atención durante más de siete administraciones, ofreció ahora una imagen profesional y organizada, con servicios dirigidos a visitantes nacionales, extranjeros y locales que buscaron información sobre actividades y sitios emblemáticos.

Durante la ceremonia, José Chedraui atribuyó el crecimiento del turismo en Puebla al resultado de la labor conjunta entre los niveles federal, estatal y municipal. Remarcó que la intervención dignificó la labor del personal dedicado al acompañamiento turístico, que se desplegó en un espacio renovado y adecuado para recibir a quienes llegaron a la ciudad.

Consulta: Turismo extranjero aumentó 7.3% interanual en primer semestre de 2025

Carla López Malo, secretaria de Desarrollo Turístico, destacó que la capital poblana acumuló la llegada de 3 millones de turistas y alcanzó una derrama de 11 mil millones de pesos, cifras que representaron un repunte de 12 por ciento con respecto al año anterior. Reconoció la importancia de reabrir un lugar que sostuvo la oferta y promoción turística para seguir posicionando a Puebla como destino relevante a nivel nacional y extranjero.

Jaime Oropeza Casas, secretario de Economía y Turismo, consideró que la reapertura celebró no solo la modernización de la principal puerta de orientación y bienvenida para visitantes, sino también la revaloración del trabajo de las personas servidoras y promotoras públicas que laboraron en el sitio, así como la integración de la oferta empresarial del sector turístico y de hospitalidad.

El espacio reabierto incorporó la exhibición y venta de artesanías y productos de personas artesanas y productoras locales de las juntas auxiliares y comunidades poblanas, con el objetivo de enriquecer la experiencia y dinamizar la economía del municipio. El Módulo de Información al Visitante registró la atención de 45 mil 808 personas desde el inicio de la administración hasta agosto de 2025, con un flujo anual superior a 50 mil visitantes.

Puedes leer: Puebla alcanzó inversión histórica, alta transparencia y reducción delictiva, dice Chedraui en su primer año de gobierno

