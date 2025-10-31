Renovarán 30 inspectorías del municipio de Puebla

El próximo nueve de noviembre se llevará a cabo la renovación de 30 inspectorías del municipio de Puebla, proceso que se vigilará para que se realice sin contratiempos, aseguró el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

El funcionario comentó que este 28 y 29 de octubre se llevó a cabo el registro de las fórmulas que participarán en el proceso, por lo que los contendientes que cumplieron con los requisitos podrán hacer proselitismo a partir de este viernes y hasta que concluya el próximo cinco de noviembre.

De acuerdo con el secretario, las votaciones se llevarán a cabo el próximo nueve de noviembre en las mesas que instale la Subsecretaría de Desarrollo Político a cargo de María Isabel Merlo Talavera, en cada una de la treintena de inspectorías.

Los lugares en los que habrá votaciones, son: Guadalupe Victoria Valsequillo, Oasis Valsequillo, Buenos Aires, Resurgimiento Atotonilco, Santa Cruz La Ixtla, La Concepción Sur, Guadalupe Hidalgo, Santa María Tzocuilac La Cantera, San José El Aguacate, San José Xacxamayo, San José Chapulco, San Juan Xilotzingo, Guadalupe Xonacatepec, Santa Cruz Xonacatepec, San Miguel Xonacatepec, Jardines de San José Xonacatepec, Guadalupe Caleras, Francisco Villa, San Cristóbal Tulcingo, Agrícola Ignacio Zaragoza, San José El Rincón, La Libertad Tecola, La Paz Tlaxcolpan, Rosario la Huerta, San Miguel la Rosa, Granjas Puebla, San Miguel Espejo, Buena Vista Tetela, Los Ángeles Tetela y San Isidro Tlascoltepetl.