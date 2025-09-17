Hasta de mil millones de pesos sería el fondo para financiar a transportistas, anunció Vega Rayet

Tehuacán. Al dar inicio la revista vehicular en Tehuacán, el subsecretario de transporte y vías de comunicación de la Secretaría de Movilidad y Transporte de estado (SMT), Juan Manuel Vega Rayet, declaró que aun cuando todavía no es seguro, hay la posibilidad de contar hasta con mil millones de pesos para dar financiamiento para la compra de nuevos vehículos a los transportistas que tengan dificultades económicas para la renovación de sus unidades, apoyo que ya pueden solicitar.

De igual modo adelantó que sí habrá una prórroga a aquellos que no logren pasar la revista en una primera revisión, siempre y cuando muestren disposición de corregir lo que les falte o cuenten ya con la documentación de compra su nuevo vehículo. Quienes después de noviembre no tengan su revista aprobada ni sus nuevas placas serán sacados de circulación, advirtió el funcionario.

Por su parte Rodolfo Montalvo, líder de la asociación Pioneros del Transporte en Tehuacán, aseguró que este proceso no afectará el servicio que se brinda a la población ya que irán presentando los vehículos de forma escalonada para que ninguna ruta detenga su trabajo y la ciudadanía pueda transportarse sin contratiempos.

Desde este miércoles a la unidad Deportiva Sur comenzaron a llegar taxis, microbuses y colectivas tipo Urvan; para someterse a la revisión de la revista que será tanto en físico como en documentación.

Evidentemente hay un porcentaje importante de unidades de modelo anterior a los 12 años lo que obliga a los concesionarios a adquirir un vehículo nuevo, es a ellos a los que el gobierno del estado ofrece apoyar hasta con el 20 por ciento del enganche, a fondo perdido, para que cumplan con lo que establece la ley del transporte. Vega Rayet indicó que pueden iniciar su solicitud en línea en la página de la SMT y posteriormente acudir personalmente para continuar con el procedimiento.

Por ese motivo todos los transportistas deben presentarse a la revista vehicular, aun si sus vehículos no reúnen las condiciones o requisitos para prestar el servicio, pues pueden acceder a ese beneficio, pero también porque tienen que quedar registrados dentro del padrón que está integrando la secretaría.

Este es un parteaguas en el tema del transporte público, pues según el subsecretario una vez concluido el proceso de la Revista Vehicular y del reemplacamiento, comenzarán los operativos contra las unidades piratas y en ese sentido habrá tolerancia cero, cualquier vehículo que sea sorprendido prestando el servicio de forma irregular será sacado de circulación de inmediato.

En esta ciudad serán alrededor de 2 mil 800 unidades, la sede es regional y corresponde a los municipios de Ajalpan, Altepexi, Caltepec, Chapulco, Nicolás Bravo, Santiago Miahuatlán, Coxcatlán, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, Tepanco de López, Vicente Guerrero, Zinacatepec, Zoquitlán, Zapotitlán Salinas y la sede Tehuacán.

Rodolfo Montalvo confió en que todos sus representados pasen la revisión, pero reconoció que han tenido serias dificultades para la renovación del parque vehicular debido a que en Tehuacán no encuentran unidades nuevas para el servicio