Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Reportan un avance del 28.5% en la renovación de lámparas del municipio de Puebla

renovación de luminarias en una de las juntas auxiliares del municipio de Puebla dentro del proyecto de modernización del alumbrado público.
Renovación de luminarias en una de las juntas auxiliares del municipio de Puebla dentro del proyecto de modernización del alumbrado público.
Patricia Méndez

La renovación de luminarias en el municipio de Puebla registra un avance de 28.5 por ciento, informó el director de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina.

El funcionario municipal explicó que el contrato que la Comuna firmó con la empresa francesa Citelum prevé la renovación de 49 mil puntos de luz, de los cuales 14 mil ya fueron reemplazados.

Gómez Medina aseguró que la mayoría de los reemplazos corresponden a lámparas de las 17 juntas auxiliares, como una medida para mejorar la seguridad pública en estas localidades.

En ese contexto, señaló que ha sido óptimo el funcionamiento de la aplicación “Puebla Brilla”, mediante la cual los ciudadanos pueden reportar lámparas apagadas.

Explicó que las personas pueden reportar tres situaciones: que la lámpara tenga un funcionamiento intermitente, que se haya apagado por completo o que el poste haya sido golpeado por un vehículo. El tiempo de respuesta para atender el desperfecto es de 27 a 96 horas.

Es oportuno recordar que los 49 mil puntos de luz que contempla el contrato representan 39.5 por ciento de los 124 mil que hay en el municipio. El costo fue de más de 821 millones de pesos.

La empresa también fue contratada durante el primer trienio de Eduardo Rivera Pérez como alcalde (2011 a 2014), así como en el periodo de cuatro años y ocho meses del expresidente municipal José Antonio Gali Fayad.

Temas

Más noticias

Nacional

Sin incidentes y en orden, festejos patrios en EU, reporta SRE

La Jornada -
Arturo Sánchez Jiménez Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que los festejos patrios realizados en Estados Unidos entre el...
Nacional

Inicia México de manera coordinada con EU y Canadá consultas públicas para renegociación de T-MEC: Ebrard

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. México arrancará este miércoles las consultas para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) informó este martes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Para 2026, intervención en Xanenetla y creación de la Ciudad de los Deportes en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció un proyecto de intervención para el barrio de Xanenetla, programado para 2026, así como la creación de la...

Rechaza SITEM intento de cerrar Normal de Teteles y exige que gobierno atienda a las estudiantes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM) rechazó cualquier intento de cierre de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de...

El valor del trabajo de mujeres en casa equivaldría al 25% del PIB estatal

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El trabajo doméstico no remunerado realizado por la población femenina en territorio poblano representaría el 25.27 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE),...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025