Reportan un avance del 28.5% en la renovación de lámparas del municipio de Puebla

La renovación de luminarias en el municipio de Puebla registra un avance de 28.5 por ciento, informó el director de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina.

El funcionario municipal explicó que el contrato que la Comuna firmó con la empresa francesa Citelum prevé la renovación de 49 mil puntos de luz, de los cuales 14 mil ya fueron reemplazados.

Gómez Medina aseguró que la mayoría de los reemplazos corresponden a lámparas de las 17 juntas auxiliares, como una medida para mejorar la seguridad pública en estas localidades.

En ese contexto, señaló que ha sido óptimo el funcionamiento de la aplicación “Puebla Brilla”, mediante la cual los ciudadanos pueden reportar lámparas apagadas.

Explicó que las personas pueden reportar tres situaciones: que la lámpara tenga un funcionamiento intermitente, que se haya apagado por completo o que el poste haya sido golpeado por un vehículo. El tiempo de respuesta para atender el desperfecto es de 27 a 96 horas.

Es oportuno recordar que los 49 mil puntos de luz que contempla el contrato representan 39.5 por ciento de los 124 mil que hay en el municipio. El costo fue de más de 821 millones de pesos.

La empresa también fue contratada durante el primer trienio de Eduardo Rivera Pérez como alcalde (2011 a 2014), así como en el periodo de cuatro años y ocho meses del expresidente municipal José Antonio Gali Fayad.