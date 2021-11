Barbosa pide respeto y vigilar proceso de renovación en sindicato de burócratas

Ante el conflicto que se tiene en el sindicato de burócratas del estado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a que no haya irregularidades en el proceso, así como que las autoridades laborales vigilen que se dé de forma transparente, para que no haya abusos.

En la conferencia de este jueves, el mandatario poblano comentó que “está descompuesto” el ambiente del sindicato de trabajadores del gobierno, ya que diversos hechos se han señalado como ilegales, por lo que todo tiene que ser claro.

Por ello, exhortó a que la autoridad correspondiente regule con certeza la celebración de este proceso, a fin de que la elección del dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado no cause conflicto entre los burócratas.

“Yo los exhorto a la normalidad, los exhorto a todos, porque todo está a la vista, no me voy a meter, ese es mi obligación, no meterme, pero sí pedir a la autoridad laboral que regule con firmeza la celebración de este proceso”, asentó.