Trabajadores de Mondelez señalan que a René Sánchez Juárez, líder de la Froc, solo lo han visto en asambleas

Empleados de Mondelez señalaron que a René Sánchez Juárez, dirigente de la Froc-Conlabor, solo lo han visto en asambleas, razón por la cual apoyan al actual dirigente, Ramiro Vázquez López.

Cabe referir que el primero es el líder gremial, pero nunca tiene presencia entre los representados, fuera de los periodos para la firma de contratos colectivos de trabajo o en reuniones como las mencionadas, señalaron los sindicalizados.

En un sondeo realizado por La Jornada de Oriente, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Productos Mondelez, así como eventuales, consideraron que podrían perder prestaciones si tuvieran como líder a una persona afín a la federación.

Pidiendo la gracia del anonimato para no ser “señalados, indicaron que de entrar un representante de la Froc, muy probablemente llegaría a acuerdos con la compañía, dejando de lado la protección de la base trabajadora.

“Si llegara a entrar de nuevo la Froc puede negociar con la empresa, cosa que sí nos puede llegar a perjudicar, a mi punto de vista no es conveniente, por algo en una asamblea decidimos ser independientes”, comentó un sindicalizado con antigüedad de 10 años en la factoría.

Apuntó que quienes fueron despedidos o salieron Mondelez y ahora reclaman su reinstalación, tuvieron un mal desempeño cuando aún estaban contratados.

Otro mecánico, con cinco años de antigüedad, consideró que la disputa por la dirigencia sindical es un tema que para René Sánchez Juárez tiene fines políticos.

Refirió que cuando la Froc estuvo al frente, no hubo recategorizaciones y algunos tuvieron que esperar hasta 17 años para mejorar su posición laboral e ingresos.

Un trabajador del área de producción, eventual y con poco más de un mes de haber ingresado, aseguró que tiene más posibilidades de lograr una base con la actual dirigencia que con la federación.

En los últimos 20 años, en la Froc han surgido varios conflictos de rebelión, como el que se registra en la trasnacional, cuyos trabajadores sindicalizados el 5 de diciembre de 2019 votaron por volverse una organización independiente, luego de una supuesta traición de Sánchez Juárez en el tema de utilidades; iniciaron un proceso legal para formalizar su salida, mismo que no ha concluido.

La federación sostiene que los estatutos no permiten la reelección de secretarios generales, luego de que Ramiro Vázquez López fue elegido para un tercer periodo, aunque no cuenta con toma de nota porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no se la ha entregado, él alega que es por un “tecnicismo”.

En las dos reelecciones previas el sindicato estaba adherido a la Froc, pero no hubo objeción de esta.

El 12 de abril se llevará a cabo una audiencia en la JLCA en la que se resolverá a quién corresponde la titularidad del contrato colectivo de trabajo de Mondelez.

Por parte de la Froc la está peleando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, cuyo líder es Jaime Sánchez Juárez.

El pasado 23 de marzo La Jornada de Oriente buscó una postura de Mondelez sobre el conflicto sindical, a la fecha no hay respuesta