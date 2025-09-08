Cartas a Gracia

La titular del Ejecutivo federal asistiría “a rendir cuentas […] con resultados” (https://acortar.link/IC96Xz). Aludiría a la aprobación de “19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes”; cuyo origen, en muchos de los casos, procedería de la administración de AMLO, sin faltar 2 que tendrían el sello de la actual; aunque en esta carta Gracia, se difundirían solo números vinculados con el sector educativo.

El primero que sería mencionado y marcado con el numeral 10, versaría sobre las “reformas a los artículos 3º, 4º y 73 para la protección y cuidado animal”; reforma al artículo 3°, que en el “Párrafo [décimo primero] adicionado [y publicado en el] DOF 15-05-2019. Reformado DOF 02-12-2024” agregaría al texto: “Los planes y programas de estudio tendrán […] por lo que se incluirá […] la protección de los animales”, que darían origen tan solo a dos temas en los libros de texto de educación primaria; si bien asuntos como el maltrato animal, la esterilización de perros y gatos y el abandono de los animales de compañía, entre otros, quedarían pendientes.

El numeral 18 “Reducción de trámites para evitar corrupción y fortalecer el desarrollo nacional”, aunque distante en primera instancia de la cuestión educativa, incidiría directamente en planes y programas de educación obligatoria al vincularse a indicadores que mostrarían tanto la disposición de equipo de computo disponible en las escuelas para la enseñanza, como para la investigación y el número de docentes especializados en TICs, y de la misma especialistas en otros campos del conocimiento, que contaran con las competencias y habilidades digitales para auxiliarse en su desempeño. La titular del Ejecutivo federal mencionaría que “La nueva Ley de Telecomunicaciones que, entre otros logros, reconoce el derecho de las audiencias y el acceso a internet [si bien solo 1 de cada 3 escuelas de básica cuenta con acceso. Adicionalmente señalaría]. Creamos Llave MX, a la que ya están inscritos 12 millones de mexicanas y mexicanos para facilitar el acceso a trámites digitales”, al tiempo que estipularía que habrían formado “equipos de trabajo de profesores, investigadores y estudiantes de universidades e instituciones públicas de educación superior” que atenderían 10 proyectos de investigación y desarrollo, aseverando que: “Hay cerca de 500 investigadores trabajando en estos proyectos de investigación. Hemos incrementado en 193 por ciento los apoyos a proyectos de investigación científica, en 70 por ciento las becas al extranjero y en 23 por ciento las estancias posdoctorales”.

La titular del Ejecutivo federal puntualizaría: “En 2025, destinamos 850 mil millones de pesos, el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto, a Programas de Bienestar; [recursos que llegarían a] a 32 millones de familias. [y se entregarían a] 3 millones 861 mil 153 estudiantes (Beca Universal “Benito Juárez” para educación media superior) [y de la misma forma a] 3 millones 196 mil familias con hijas e hijos en primaria; 398 mil 269 jóvenes universitarios de instituciones públicas, acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 63 mil 252 escuelas de educación básica y 6 mil 50 de nivel medio superior, participaron este año en “La Escuela es Nuestra” (1 de cada 4 del total); 243 mil niñas y niños, de entre 0 y 4 años, reciben apoyos; 5.6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la Beca Universal “Rita Cetina”. Todas y todos los estudiantes de secundaria pública tienen beca [ y cerraría este apartado con la máxima] “Por el bien de todas y todos, primero los pobres”.

Tras mencionar las “políticas del bienestar” y en la misma línea (“Por el bien de todas y todos, primero los pobres”), la titular de la primera magistratura mencionaría el fortalecimiento de la “educación pública”, mediante la creación del Bachillerato Nacional; propuesta que iniciaría formalmente a partir de hace solo 9 días (ciclo escolar 2025-2026) y que pretendería la integración de “32 Sistemas de Educación Media Superior”; aunque por lo menos es este ciclo escolar, la educación media superior siga funcionando con las mismas virtudes y deficiencias, como lo viene haciendo hasta ahora. No obstante, resaltarían las promesas de lo que estaría pendiente por hacer: “nuestros jóvenes de 15 años contarán con un espacio educativo creativo, incluyente, científico y humanista, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana”; promesas que incluirían una doble certificación.

En ese mismo tenor, señalaría, la apertura de “38 mil espacios nuevos de los 120 mil que queremos crear durante el sexenio”; si bien, haría referencia a un hecho consumado: la suspensión del examen de admisión para este nivel “con excepción del Politécnico y la UNAM, que tienen sus propios criterios, pueden ir a la escuela que les quede más cerca de su casa y en las que quieran estudiar”.

Hechos a los que se sumarían “buenas intenciones gubernamentales” Gracia. Acciones y promesas que podrían ser evaluadas a partir del cuarto año de la actual administración y que permitirían conocer si se cumpliría con la articulación de la educación básica y superior que le ha sido encomendada a este nivel educativo.

