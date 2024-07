Renato Romero exige al gobierno de Veracruz responder por el homicidio de agricultores en Totalco

Renato Romero, uno de los líderes del Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental, se pronunció por la detención de dos policías por “abuso de autoridad” tras el homicidio de Alberto y Jorge Cortina Vázquez, campesinos que protestaban contra Granjas Carroll el pasado 20 de junio. “No fue un ‘abuso de autoridad’, fue un crimen de Estado que se pretende quede impune”, sostuvo.

En un video que circuló en redes sociales, Romero acusó que el violento desalojo de campesinos y ejidatarios poblanos y veracruzanos del plantón fuera de la empresa porcícola en Totalco, Perote, fue una represión orquestada para aplastar la lucha de los campesinos para acceder al agua; una lucha que estaba tocando los intereses de la industria instalada en la región que involucra a los dos estados.

“Soy Renato Romero, originario del municipio de Ocotepec, Puebla y desde aquí quiero denunciar A Cuauhtémoc Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz… Maldito asesino todavía andas libre y en tu puesto, deberías estar en la cárcel, tú también eres responsable material del crimen en Totalco, tú mandaste a tu Policía asesina, ¿quién te dio la orden?, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García?, ¿por qué sólo arrestan a dos por el delito menor de abuso de autoridad? ¿les van a dar impunidad? ¡no es sólo abuso de autoridad, mentirosos, encubridores, ¡allí hubo una ejecución! ¡hay un crimen de Estado que se pretende impune!

“… pero eso no prescribe, los vamos a llevar ante la justicia internacional, se los aseguro, a ustedes gobierno de Veracruz y de Puebla, también están involucrados funcionarios del gobierno de Salomón Céspedes, ellos nos amenazaron de muerte siete días antes estuvieron coordinados para reprimir y aplastar la protesta de campesinos que luchan por el agua …

“Desde aquí los hago responsables al gobierno de Veracruz de Cuitláhuac García y de Salomón Céspedes y del gobierno federal también porque ha sido muy omiso. Los hago responsables de cualquier atentado contra mi vida, hay amenazas todos los días de los sicarios de las empresas y de los terratenientes, conozco a los sicarios del gobierno de Puebla, sabemos cuándo nos fueron amenazar, no vamos a permitir más asesinatos de líderes, se los vamos a denunciar. ¡Exigimos justicia!”, refirió.

Este martes desde el Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se informó que dos policías habrían sido detenidos por los hechos y se pronunció por primera vez por los hechos registrados hace un mes en la comunidad de Totalco, reprochó el crimen contra manifestantes, reconoció que existió represión de parte del gobierno de Veracruz

A pregunta sobre el tema en la mañanera de este martes, el jefe del Ejecutivo respondió: “Ayer se detuvo a dos policías de la corporación de la Policía Estatal de Veracruz. Y se va a continuar con esta investigación, este proceso y no va a haber impunidad. Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos muy lamentables, no debió actuar así la policía del estado, nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe usar la fuerza y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos, se está haciendo la investigación, no va a haber impunidad y va a hacerse justicia”.

En entrevista, Romero lamentó la tardía declaración del mandatario aunque él sostuvo que conocía los hechos desde el primer día. “AMLO solo está administrando el conflicto, solo está haciendo control de daños, ¿por qué no ha intervenido más activamente si reconoce que hubo represión? ¿por qué no indagó quién dio la orden de que se disparara a pobladores desarmados?… no creemos que llegue al fondo”, dijo.

Insistió que para el Movimiento considera que lo sucedido en Totalco fue un crimen de estado, una represión ordenada y pactada por dos estados. Reveló que el 13 de junio en una reunión luego de una jornada de movilizaciones frente a empresas de la Cuenca Libres Oriental, funcionarios del estado de Puebla se reunieron con manifestantes en Tepeyahualco a los que les convencieron de “no movilizarse más”. “Les recomendaron deslindarse de los líderes porque habría consecuencias, a mí y a Justo nos iban a desaparecer”, acusó.

El líder del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres–Oriental describió que ahora tiene sentido que la extinta Fuerza Civil –policía de élite– intentaron detenerlo el mismo 20 de junio en dos ocasiones, pero manifestantes e incluso la Guardia Civil lo impidieron. Durante la trifulca intentaron detener a a Guadalupe Serrano Gaspar, líder de la resistencia veracruzana contra Granjas Carroll desde 2007 en el municipio de La Gloria que fue encarcelado y torturado.

Elementos de Fuerza Civil de Veracruz desalojaron con violencia y persiguieron por los campesinos poblanos y veracruzanos que realizaban planton en la planta de alimentos de Granjas Carroll, ubicada en el municipio de Perote, en reclamo de agua para los ejidos.

Dos campesinos fueron acribillados por los uniformados y hubo un número no determinado de lesionados. La Fiscalía General de Veracruz informó la detención de los elementos Juan Carlos N., y Joel N., por el cargo de “abuso de autoridad” sin levantarles cargos por el asesinato de los campesinos.

“Queda pendiente conocer quién dio la orden para que la Policía aterrorizara a un pueblo entero. Que Cuitláhuac García dé la cara; que diga a qué intereses obedeció la Policía Estatal cuando disparó contra habitantes desarmados”.