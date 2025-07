Renato Romero Camacho ha quedado sin cargos penales

Renato Romero Camacho ha quedado libre de las acusaciones, por supuesta destrucción de tubería en Xoxtla, que le hizo la concesionaria Agua de Puebla para Todos.

Luego de una diligencia que duró poco más de dos horas esta mañana en la Casa de Justicia de Cholula, ha sido el propio Romero Camacho quien dio a conocer: “Me han desvinculado a proceso. Y me han revocado las medidas precautorias que me impusieron en la audiencia inicial. Estoy libre. Sólo le dieron el derecho a la empresa Concesiones Integrales, capitalista, de volver a solicitar que se me impute, que lo vuelva a hacer, para que entonces pongamos nosotros en el banquillo de los acusados, porque lo que vinieron a hacer fue a confesar todas sus ilegalidades en el despojo del agua a los pueblos“.

Por su parte, el abogado defensor Tonatiuh Sarabia, advirtió: “Esta victoria no es una victoria jurídica, ya se los he dicho, es consecuencia de la suma de todas las fuerzas, tanto del movimiento social, tanto medios de de comunicación con compromiso social, tanto de la cuestión jurídica, de la defensa de los de de compañeros defensores de derechos humanos, vaya, hasta un colectivo de artistas nos apoyó, es la única forma de parar este saqueo voraz y rapaz del gran capital nacional e internacional es a través de la lucha organizada de los pueblos”.

