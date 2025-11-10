Remueve la Comuna una decena de casetas de comerciantes informales en San Alejandro y Ortopedia

Por lo menos 10 casetas de comerciantes informales fueron retiradas en días recientes de las zonas de San Alejandro y Ortopedia como parte de la operación de los parquímetros.

Norman Campos Velázquez, subsecretario de Movilidad, señaló que de manera previa se exhortó a los vendedores a retirar las estructuras, pero esto no ocurrió, por lo que la Comuna procedió al retiro.

El funcionario subrayó que se procederá al retiro de todo tipo de estructuras que ocupen las áreas para estacionamiento, ya que estas forman parte del programa de parquímetros.

“Llevamos 10 casetas retiradas, eran ocupadas por los ambulantes pero al entrar en vigor este sistema (de parquímetros) se retiraron para que los automovilistas ocupen los espacios”, comentó, en entrevista.

El funcionario dio a conocer que hasta el momento no se han registrado sanciones en los cuadrantes referidos, pese a que la operación del programa suma apenas una semana.

Debe recordarse que en la zona se delimitó un total de 300 espacios para el programa de parquímetros, el cual establece un período gratuito las tres primeras horas de uso y de 10 pesos a partir de la cuarta hora.

Campos sostuvo que el programa funciona correctamente, por lo que los accesos a los hospitales que hay en la zona, están liberadas.

La Comuna decidió colocar parquímetros en los alrededores de los hospitales de San Alejandro y Ortopedia respondió a una solicitud de las autoridades del IMSS, que argumentaron la necesidad de liberar vialidades para mejorar la movilidad en el área. El objetivo, reiteró Rodríguez, fue facilitar el acceso de los pacientes, optimizar el flujo vehicular y asegurar que las ambulancias no encontraran obstáculos al transitar por la zona.

Debe recordarse que el IMSS pidió la colocación de parquímetros en una veintena de clínicas, hospitales y oficinas administrativas, el gobierno municipal descartó por ahora extender el programa a otros complejos médicos.

Datos del ayuntamiento revelaron que únicamente durante el mes de agosto pasado –la fecha más reciente que se puede consultar-, el programa de estacionamientos recaudó dos millones de pesos por concepto de cobro y 2.7 millones por multas, para sumar 4.7 millones, pero hasta ahora se desconoce en qué obras o proyectos de infraestructura se aplicaron los recursos obtenidos como se prometió.