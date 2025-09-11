Próximas remodelaciones en casonas del Centro Histórico estarán sujetas a un catálogo municipal y del INAH

Las remodelaciones de casonas en el Centro Histórico de Puebla, promovidas por empresariado y particulares, deben ajustarse a un catálogo oficial determinado por el ayuntamiento de Puebla y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que señala requisitos distintos de acuerdo al año de construcción del inmueble.

Aimeé Guerra Pérez, gerente del Centro Histórico, explicó que el catálogo oficial establece los condicionantes específicos de intervención para cada inmueble, clasificado según el siglo de origen y las características arquitectónicas. De acuerdo con la categoría C1, ejemplificó, una casona solo podrá mantener una planta y no admitirá ampliaciones verticales en segundas alturas.

“El proceso requiere primero acudir a la Gerencia del Centro Histórico, donde existe una catalogación que va de C1 a C5; según el siglo de construcción, varía el tipo de adecuación permitida. Nuestro acompañamiento busca garantizar que las remodelaciones se ajusten a las directrices oficiales y se logre la recuperación necesaria”, afirmó la funcionaria.

En los últimos meses, el gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal José Chedraui Budib plantearon un proyecto conjunto con la iniciativa privada para recuperar y habitar casonas, reactivando vivienda y flujo comercial en el primer cuadro. Chedraui anunció que, en una primera etapa, serían intervenidos 50 inmuebles de un total de alrededor de mil 200 casonas inventariadas.

Guerra Pérez precisó que inversionistas y propietarios han solicitado orientación a la Gerencia para realizar remodelaciones y cumplir debidamente cada trámite. Subrayó que existen 184 cuya condición estructural representa riesgo para los peatones y requieren obligatoria intervención, según los registros municipales.

La funcionaria dejó claro que el municipio y el INAH solo validan proyectos que respeten la normatividad y catálogo, además de acompañar técnicamente a los interesados. “Son los propietarios quienes deciden sobre la intervención, pero deben sujetarse al catálogo que define los ajustes posibles para preservar el valor patrimonial”.

La Gerencia del Centro Histórico y el INAH operan una ventanilla única en el Centro de Atención Municipal (CAM), donde asesoran y reciben solicitudes de intervención o rescate de inmuebles. El servicio mantiene un horario de nueve a dos y es gratuito para quienes requieren iniciar un trámite o consultar especificaciones.

Autoridades invitaron a inversionistas a presentar proyectos de restauración en regla y transitar juntos el proceso administrativo y técnico, para revitalizar el corazón patrimonial y comercial de la ciudad sin poner en riesgo el legado histórico.