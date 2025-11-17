Lunes, noviembre 17, 2025
Inician obras para mejorar pago de multas tras saturación en el CAM de Puebla

Los trabajos de mejora tendrán una duración de tres meses

Patricia Méndez

El Centro de Atención Múltiple de Puebla, conocido como CAM, que enfrenta saturaciones diarias por usuarios que acuden a liquidar multas de tránsito y parquímetros, será intervenido y remodelado en los próximos tres meses. La renovación forma parte de una estrategia institucional para agilizar los trámites y disminuir tiempos de espera de la población.

De acuerdo con la licitación LP-CMOP-032/25 emitida por el gobierno municipal, las labores de reacondicionamiento deberán empezar el 2 de diciembre y concluir el 1 de marzo de 2026 en el edificio ubicado en la avenida 4 Poniente, junto al Mercado Venustiano Carranza. El documento oficial precisa: “Remodelación y adecuación en el edificio del CAM (Centro de Atención Municipal), ubicado en la avenida 4 poniente esquina con 11 Norte, en la colonia Centro del municipio de Puebla”.

Según los términos de la convocatoria, las empresas interesadas podrán inscribirse hasta el 24 de noviembre; la resolución de la convocatoria se hará pública el primero de diciembre, un día antes del arranque oficial de los trabajos de remodelación programados.

La saturación de las instalaciones llevó a la administración a plantear el proyecto de mejora, luego de que usuarios reportaron pérdida de hasta un día completo para realizar el pago de multas o trámites relacionados con parquímetros. Un reportaje de La Jornada de Oriente documentó que el tiempo mínimo de espera puede superar hora y media para completar alguno de los tres pasos del procedimiento.

Previamente, el subsecretario de movilidad y seguridad vial, Norman Campos Velázquez, reconoció que el cuello de botella por la atención a sanciones debe resolverse sin demoras: “Ya se trabaja en mejorar la atención en el cobro de las sanciones y atender a los usuarios con mayor rapidez a fin de evitar que la ciudadanía pierda tiempo en las filas”.

El asunto fue abordado por el regidor Leobardo Rodríguez durante una reunión de la Comisión de Movilidad de agosto pasado, cuando Norman Campos admitió que el alcalde José Antonio Chedraui Budib tiene conocimiento pleno de las dificultades. “El tiempo de espera es una problemática de la que el alcalde es sabedor”, se expuso en la sesión.

En consecuencia, el subsecretario precisó que ha sostenido reuniones con la tesorería municipal, el área de gobierno electrónico y el personal del CAM para evaluar alternativas que reduzcan los pasos en el pago de multas y abran más cajas, buscando eliminar las filas y optimizar la atención ciudadana.

