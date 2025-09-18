Docentes toman Corde Norte y exigen remoción de director de Educación Física

Un grupo de alrededor de 30 docentes e inspectores, pertenecientes a la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomaron este jueves la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) Norte en la ciudad de Puebla y bloquean ambos sentidos del bulevar San Felipe, así como sus laterales, para exigir la remoción de Omar Efrén Martínez Sánchez, director de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La manifestación surgió tras varios meses de desencuentros con el titular de Educación Física, a quien los inconformes acusan de amenazas y de actuar unilateralmente en la reasignación y remoción de personal sin previa consulta ni respeto a los procedimientos sindicales. De acuerdo con datos proporcionados por Osman Gutiérrez Ortiz, secretario de Trabajo y Conflictos del SNTE 23, la molestia central es que desde enero de este año, el director ha realizado cambios fuera del marco legal y ha desconocido la estructura organizativa existente en el gremio de Educación Física.

Los docentes aseguran que la situación se ha complicado debido a que Martínez Sánchez, quien llegó a Puebla procedente de Veracruz al inicio de la actual administración estatal, ha mostrado un abierto desconocimiento de las dinámicas internas y de los acuerdos colectivos que históricamente han regido la relación entre la autoridad educativa y el sindicato.

Esta negativa de diálogo y la toma de decisiones de forma unilateral detonaron el conflicto, que suma ya más de cinco meses de peticiones formales para atender el problema sin recibir respuesta de la Secretaría de Educación Pública. “Solo pedimos que se respete nuestra estructura de trabajo, los procesos y que se remueva al director”, puntualizó Osman Gutiérrez, quien subrayó que la organización sindical siempre ha actuado con disposición al diálogo y a caminar junto con las autoridades en beneficio de los estudiantes poblanos.

Entre los señalamientos hacia Martínez Sánchez destaca el uso de amenazas y la presión sobre algunos trabajadores, así como la remoción arbitraria de docentes y supervisores de manera discrecional, incluso trasladando personal entre regiones sin respetar convocatorias ni criterios de antigüedad. Además, insisten que estos movimientos han generado crispación en distintas zonas de la entidad, como Izúcar de Matamoros, Atlixco, Tepeaca y Zacatlán.

A lo largo de este periodo, el sindicato ha buscado el diálogo y presentado documentos ante la SEP y el titular de la dependencia, exponiendo las inconformidades y solicitando una mesa de negociación. Sin embargo, los manifestantes afirman que la respuesta ha sido únicamente dilatoria y que el funcionario se mantiene en su puesto porque cuenta con la recomendación de un alto cargo del gobierno de otro estado, lo que consideran injustificable.

Actualmente, cerca de 1 mil 400 docentes y supervisores integran la estructura de Educación Física en Puebla bajo la sección 23 del SNTE. La protesta de este jueves contó con la presencia de inspectores y secretarios regionales que demandan el respeto a los procesos internos y decisiones tomadas en asambleas regionales.

La consigna central de la movilización es pedir a la SEP que no prolongue el conflicto y resuelva la remoción de Omar Efrén Martínez Sánchez, reiterando la disposición sindical para restablecer el diálogo siempre que existan condiciones de respeto para los trabajadores y el derecho de los alumnos a una educación de calidad.

Hasta las 4 de la tarde de este jueves, ninguna autoridad estatal se ha acercado a platicar con los inconformes.

Los integrantes de la protesta insisten en que la medida de tomar las oficinas y bloquear la vialidad no es para afectar a la sociedad, sino una consecuencia de la falta de atención a sus demandas. Señalan que levantarán los bloqueos únicamente cuando exista una respuesta clara y satisfactoria a sus exigencias, y recalcan que la prioridad es preservar la correcta operación del sistema educativo en Puebla.

