Remesas evitan que 71 mil poblanos y sus familias caigan en pobreza simple o extrema: BBVA

En Puebla, las remesas en Puebla se han consolidado como un apoyo fundamental para decenas de miles de hogares, al punto que, sin esos ingresos, 44 mil personas y sus respectivas familias pasarían a estar en situación de pobreza y otras 27 mil personas, además de sus padres, hermanos y otros parientes enfrentarían pobreza extrema. Así lo confirma el análisis de BBVA Research con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que subraya el valor de las transferencias internacionales para la economía estatal y el bienestar social.

El impacto se observa en los datos más recientes: en 2024, vivían en Puebla 2 millones 865 mil personas con pobreza multidimensional y 481 mil 200 en pobreza extrema. Si se excluyen los ingresos provenientes del extranjero, ambos grupos habrían crecido de manera relevante.

En Guanajuato, por ejemplo, sin remesas, 170 mil personas más y sus familiares cercanos estarían en pobreza, en Veracruz serían 96 mil, en Oaxaca, 77 mil; y en San Luis Potosí, también 77 mil. Otros estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas muestran cifras similares, lo que remarca la importancia de las remesas en Puebla y otras entidades.

A nivel nacional, entre enero y septiembre de 2025, la cantidad enviada por los migrantes llegó a 45 mil 681 millones de dólares, un 5.5 por ciento menos que los 48 mil 360 millones del año anterior. Sin embargo, los datos demuestran que, pese a la baja nacional, hubo entidades con crecimiento en los flujos. En Chiapas, el aumento fue de 37 millones de dólares respecto al mismo ciclo del año anterior, para cerrar con un total de 3 mil 141 millones. En Oaxaca, el incremento fue de 51 millones, acumulando 2 mil 618 millones.

En Puebla, el flujo aumentó en 48 millones de dólares hasta alcanzar 2 mil 553 millones en el citado periodo, lo que significa que las remesas en esta entidad federativa siguieron creciendo incluso con la tendencia descendente nacional. Guerrero reportó alza de 101 millones, con un total de 2 mil 526 millones; Veracruz tuvo incremento de 17 millones, para llegar mil 954 millones; y Morelos presentó aumento de 11 millones y creció a 864 millones.

El informe de BBVA Research indica que las remesas han permitido que 1 millón 100 mil personas y sus familias en México no estén en pobreza multidimensional. Según sus estimaciones, la cifra nacional en esa condición habría aumentado de 38 millones 500 mil a 39 millones 600 mil personas si no se contaran con estos ingresos. En el caso de la pobreza extrema, los envíos de dinero impidieron que el número subiera de 6 millones 951 mil mexicanos a 7 millones 442 mil.

La medición oficial de la pobreza en México, basada en el enfoque multidimensional, considera diversas carencias sociales y el nivel de ingreso de los hogares. Por ello, las transferencias internacionales tienen un efecto directo y crucial sobre la calidad de vida en Puebla y el resto del país.