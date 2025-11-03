Remesas ligan seis meses consecutivos a la baja; caen 2.7% en septiembre: BdeM

México. En septiembre de 2025 el monto de remesas que registró el país se ubicó en 5 mil 214 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 2.7 por ciento, reveló este lunes el Banco de México (BdeM).

De esta forma, las transferencias familiares desde el extranjero, ligaron seis meses consecutivos a la baja, esto en un contexto de incertidumbre marcado por la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con datos ajustados por estacionalidad, señaló el banco central, en el noveno mes de 2025 los ingresos por remesas disminuyeron a una tasa mensual de 1.7 por ciento, en tanto que los egresos avanzaron a una tasa mensual de 5.3 por ciento.

De esta manera, en septiembre de 2025 el superávit de la cuenta de remesas fue de 5 mil 1 millones de dólares, que se compara con el de 5 mil 95 millones de dólares observado en agosto de 2025.

El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero – septiembre de 2025 resultó de 45 mil 681 millones de dólares, menor al de 48 mil 360 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2024 y que significó una caída anual de 5.5 por ciento.

En el periodo enero – septiembre de 2025, el 99.2 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 45 mil 299 millones de dólares.

Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.6 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 281 y 101 millones de dólares, en igual orden.

En el periodo enero – septiembre de 2025, del total de los ingresos por remesas que se envían a México por medios electrónicos, el 49.9 por ciento se cobraron en efectivo, al registrar un nivel de 22 mil 609 millones de dólares. Por su parte, las remesas enviadas como un depósito a cuenta fueron el 50.1 por ciento del monto total, al sumar 22 mil 690 millones de dólares.

El flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (octubre 2024 – septiembre 2025) se situó en 62 mil 68 millones de dólares, que se compara de forma negativa con el valor acumulado a doce meses registrado en agosto pasado de 62 mil 212 millones de dólares (septiembre 2024 – agosto 2025).

