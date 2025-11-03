Lunes, noviembre 3, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Remesas ligan seis meses consecutivos a la baja; caen 2.7% en septiembre: BdeM

El banco central reveló que en el noveno mes de 2025 los ingresos por remesas disminuyeron a una tasa mensual de 1.7 por ciento, los egresos avanzaron a una tasa mensual de 5.3 por ciento.
El banco central reveló que en el noveno mes de 2025 los ingresos por remesas disminuyeron a una tasa mensual de 1.7 por ciento, los egresos avanzaron a una tasa mensual de 5.3 por ciento.
La Jornada

México. En septiembre de 2025 el monto de remesas que registró el país se ubicó en 5 mil 214 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 2.7 por ciento, reveló este lunes el Banco de México (BdeM).

 

De esta forma, las transferencias familiares desde el extranjero, ligaron seis meses consecutivos a la baja, esto en un contexto de incertidumbre marcado por la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con datos ajustados por estacionalidad, señaló el banco central, en el noveno mes de 2025 los ingresos por remesas disminuyeron a una tasa mensual de 1.7 por ciento, en tanto que los egresos avanzaron a una tasa mensual de 5.3 por ciento.

De esta manera, en septiembre de 2025 el superávit de la cuenta de remesas fue de 5 mil 1 millones de dólares, que se compara con el de 5 mil 95 millones de dólares observado en agosto de 2025.

Te puede interesar: BBVA: Pese a contracción en remesas, hay estados donde el flujo sí crece

El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero – septiembre de 2025 resultó de 45 mil 681 millones de dólares, menor al de 48 mil 360 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2024 y que significó una caída anual de 5.5 por ciento.

En el periodo enero – septiembre de 2025, el 99.2 por ciento del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 45 mil 299 millones de dólares.

Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.6 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 281 y 101 millones de dólares, en igual orden.

En el periodo enero – septiembre de 2025, del total de los ingresos por remesas que se envían a México por medios electrónicos, el 49.9 por ciento se cobraron en efectivo, al registrar un nivel de 22 mil 609 millones de dólares. Por su parte, las remesas enviadas como un depósito a cuenta fueron el 50.1 por ciento del monto total, al sumar 22 mil 690 millones de dólares.

El flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos doce meses (octubre 2024 – septiembre 2025) se situó en 62 mil 68 millones de dólares, que se compara de forma negativa con el valor acumulado a doce meses registrado en agosto pasado de 62 mil 212 millones de dólares (septiembre 2024 – agosto 2025).

Te podría interesar: Caída en remesas provocada por Donald Trump afecta a 23 estados

Temas

Más noticias

Nacional

Ciberataques bancarios en México: 111 mil bloqueos, reporta Kaspersky

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, en México se bloquearon 111 mil ciberataques que tenían como objetivo robar...
Internacional

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex jefa de gabinete de Castillo

La Jornada -
Reuters Lima. El gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a una exprimera ministra del país sudamericano,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

¿Cómo va la economía mexicana?

Arturo Huerta González -
Para el mes de agosto de 2025, el Indicador Global de la Actividad Económica del INEGI indicó un crecimiento anual de 0.2% y estimó...

Recupera Tlaxcala empleo formal por segundo mes seguido; se crearon 248 en septiembre: IMSS

José Carlos Avendaño -
Con los 248 empleos formales creados en septiembre pasado, Tlaxcala sumó dos meses consecutivos con recuperación de puestos de trabajo después de cuatro meses...

Insuficiente la baja tasa de interés de Banxico al 7.5%

Arturo Huerta González -
La minuta de la Junta de Gobierno de Banxico publicada el 25 de septiembre de 2025 de bajar la tasa de interés al nivel...

Más noticias

Ciberataques bancarios en México: 111 mil bloqueos, reporta Kaspersky

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Entre agosto de 2024 y junio de 2025, en México se bloquearon 111 mil ciberataques que tenían como objetivo robar...

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a ex jefa de gabinete de Castillo

La Jornada -
Reuters Lima. El gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México, que inició un proceso para otorgar asilo a una exprimera ministra del país sudamericano,...

Hallan antibiótico que da esperanza contra las superbacterias

La Jornada -
Londres. Un equipo de científicos halló un potente antibiótico que podría ayudar a combatir las infecciones resistentes a los medicamentos causadas por las llamadas superbacterias,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025