Relleno Sanitario de Chiltepeque está sobresaturado: Loreto; se extenderá su vida útil 10 años: Chedraui

Presuntas anomalías en la operación del Relleno Sanitario de Chiltepeque, ubicado en la ciudad de Puebla como sobresaturación, basura sin cubrir y expuesta a la intemperie, falta de captadores de biogás, “peligrosa presencia de torres de alta tensión en medio del terreno”, disposición de residuos médicos provenientes de hospitales, en tanto que están inoperantes un quemador, y una planta de reciclado, observó Pablo Loreto López, exdirector del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSLMP).

Al respecto, el alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui Budib, destacó en octubre pasado que sostuvo un encuentro con el dueño de Rellenos Sanitarios SA de CV, quien planteó un proyecto para aumentar la vida útil del confinamiento de desechos otros 10 años, para lo cual el empresario estaría dispuesto a cubrir el costo del retiro de cables de alta tensión que pasan en medio del predio, con lo que se tendría un mayor espacio para la colocación de celdas.

En un recorrido por el lugar realizado por este rotativo en compañía del especialista, Pablo Loreto afirmó que “es claro” que el confinamiento de desechos está sobresaturado, por lo que recibir basura de otros municipios como San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Amozoc, Ocoyucan y Huejotzingo presiona al relleno sanitario y acorta su vida útil.

Loreto López manifestó que en la administración de Eduardo Rivera se llevó a cabo una licitación para la operación de la celda C, la cuál en este momento ya está sobrepasada porque está recibiendo basura de los siete municipios conurbados.

Manifestó que el basurero fue diseñado inicialmente para recibir entre mil 100 y mil 200 toneladas, sin embargo, ahora recibe mil 950 -mil 600 de la capital del estado y 350 de siete municipio-, es decir el doble, por lo que de seguir así estimó que le quedaría menos de un año de vida útil.

Subrayó que con esta estrategia avalada por el gobierno estatal se “resuelve” de manera temporal la crisis por la clausura del tiradero de Cholula; sin embargo, también representa un negocio para RESA, empresa que cobra 400 pesos por cada tonelada de basura recibida, lo que evidencia que “la basura es un negocio muy redituable”.

“Los habitantes de Cholula ya no aceptan que se tire la basura de manera indiscriminada e ineficiente en su territorio. Toda la zona conurbada no tiene donde tirar. Tratan de mitigar la situación permitiendo que esos municipios traigan su basura al de Puebla, pero el problema es que no hay un ordenamiento ecológico en manejo de residuos en toda la cuenca del Atoyac y no se han puesto cartas sobre el asunto”.