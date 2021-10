Nueva rebelión contra un relleno sanitario, ahora cierran el de Tepanco de López

Tepanco de López.- El Relleno Sanitario que comparte este municipio con Tlacotepec de Benito Juárez, fue bloqueado por vecinos de la comunidad de San Andrés Cacaloapan quienes advierten que ya no permitirán que se deposite más basura en ese espacio debido a que ya cumplió su vida útil.

Durante 20 años en ese sitio se depositaron los desechos sólidos del municipio, pero también los correspondientes a Tlacotepec de Benito Juárez, que son los que están contemplados con derecho a utilizar el lugar.

Sin embargo los pobladores señalaron que el alcalde, Eusebio Martínez Benítez, desde hace tres años hizo tratos con otros municipios de modo que también llegaban camiones de otros lugares como es el caso de Juan N. Méndez y Tehuacán.

De acuerdo con los inconformes, en días pasados se percataron de la presencia de unidades procedentes de Tehuacán que llevaron la basura a Cacaloapan, esto debido a que desde hace tres semanas el Relleno Sanitario de ese municipio también se encuentra bloqueado, por parte de habitantes de Santa María Coapan.

Para los vecinos de Cacaloapan, es claro que el municipio cobró alguna suma económica por cada tonelada de basura que entró al relleno de Tepanco procedente de otros municipios, por lo que exigieron que se rindan cuentas a la comunidad, ya que en la población no se nota ninguna mejora desde que se creó ese tiradero.

Asimismo acusaron al presidente municipal de ser muy condescendiente con otros municipios para que lleven sus desechos a San Andrés, pero esa actitud no es igual para sus propios gobernados; “yo fui a tirar mi basura y me dijo que yo no podía meter mi basura porque yo no voté por él” aseguró uno de los habitantes quien explicó que no es la única persona que a la que se le negó el servicio por ese motivo.

Para dialogar con los inconformes llegó el presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Pedro Antolín Flores Valerio, quien señaló su disponibilidad de pagar lo que los pobladores decidan a cambio de recibir en ese relleno la basura de su municipio.

La respuesta de los manifestantes fue tajante, pues le hicieron saber que “no se trata de dinero” sino de una decisión de todos los habitantes de que ya no se deje tirar más desechos en esa comunidad.