Reivindica Gustavo Petro el derecho de Venezuela a la autodeterminación

“Mi papel no es condenar a Colombia y América del Sur y el Caribe a la sangre, sino a la vida”.

Nostálgicos de las guerras, sepan que el presidente de Colombia hace lo que la Constitución ordena: la paz. Las acciones contundentes de un gobierno contra otro es lo que hemos visto en Irak, Siria, Libia, Gaza, Líbano, Yemen, Ucrania, y ahora, como amenaza, contra Panamá, Dinamarca y Canadá , refirió.

La guerra sólo deja heridas