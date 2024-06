No me voy de la FGE, es mentira que haya presentado mi renuncia: Gilberto Higuera

Gilberto Higuera Bernal confirmó que se mantiene en el cargo de fiscal General del Estado, y consideró que los rumores que esta semana apuntaron lo contrario, obedecen a la coyuntura que hay por el próximo cambio de gobierno en Puebla.

Higuera refirió que su intención es permanecer al frente de la FGE y en, en caso contrario, señaló que lo informará de manera oportuna e incluso daría un informe de labores antes de retirarse.

“Estoy satisfecho haciendo lo que hago y por supuesto que en ningún momento he pensado en esa posibilidad (…) lamento pero las entiendo, las coyunturas que a veces surgen y lamento que eso pueda generar alguna situación de confusión, pero no, aquí estoy trabajado en la fiscalía y lo voy a hacer siempre, lo que sí les aseguro es que el día en el que considere pertinente dejar el cargo, lo informaré”, respondió al ser interrogado sobre el tema durante la habitual conferencia de prensa que ofrece los jueves.

Al abundar sobre el tema durante la rueda de medios que se realizó en las instalaciones de la Fiscalía, localizadas en el bulevar 5 de Mayo y la avenida 31 Oriente, el fiscal dijo confiar en que los rumores no obedezcan a que es estricto en la aplicación de la ley pues esto puede afectar intereses de personas que actúan al margen de las normas.

Al responder sobre el tema con un semblante tranquilo, voz pausada y firme, el funcionario dijo que prefería no abundar en los motivos por los que esta semana se rumoró acerca de su salida de la FGE, al insistir en que espera que no sea porque hay quienes se oponen al combate a la corrupción.

“Yo creo que cuando hay procesos de cambio institucionales, es normal que se hable de estas situaciones, yo espero que no tenga que ver con que somos estrictos en la aplicación de la ley, estrictos con el combate a la corrupción, espero que no tenga que ver con eso, sería un mal mensaje para la entidad, pero no importa, vamos a seguir sirviendo siempre conforme a las reglas y a las pautas de la designación”, reiteró.