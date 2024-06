Reitera AMLO su contento por liberación de Assange

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este martes su beneplácito por la liberación de Julian Assange, fundador de Wikileaks.

“Era una cosa muy injusta, era como tener en prisión a la libertad, en especial a la libertad de expresión”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa cotidiana en Palacio Nacional.

Al asegurar que está muy contento por la liberación de Assange, dijo que no tiene contemplado comunicarse de momento con el periodista o con sus familiares. “No creo, pero nos sentimos muy contentos, ellos saben lo que hicimos, tanto con el gobierno del presidente Trump como con el gobierno del presidente Biden”.

López Obrador recordó que intercedió a favor de Assange con los presidentes estadunidenses Donald Trump y Joe Biden y leyó las cartas que les hizo llegar a ambos.

Con Trump se comunicó en diciembre de 2020, cuando el magnate estaba por terminar su mandato, y le pidió que le concediera el indulto a Assange.

A Biden le entregó una carta en el contexto de la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada en enero de 2023 en la Ciudad de México.

El tabasqueño dio a conocer una carta, en donde le expresó que al menos 17 de los 18 cargos presentados por Estados Unidos contra Assange violaban la legalidad de ese país.

López Obrador reveló que Biden le pidió no hacer pública en ese momento la petición que le hizo sobre el fundador de WikiLeaks.

“La leyó y me dijo: déjeme ver. Yo le dije que tenía interés en hacerlo público y él me dijo: por qué no nos esperamos. Yo no dije nada, pero sí a los familiares de Assange les entregué los documentos”, agregó el mandatario.

