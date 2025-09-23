Reinician la búsqueda de la pequeña Monserrat a 25 días de su desaparición en río de la Sierra Negra

Tehuacán. La búsqueda de la pequeña Monserrat Herrera Gutiérrez, quien fue llevada por el río en la Sierra Negra, se retomó en la población de Mazatzongo de Guerrero perteneciente al municipio Tlacotepec de Porfirio Díaz, labor encabezada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

A 25 días de su desaparición, tanto las autoridades como su familia siguen con la esperanza de que se le pueda localizar en algún punto del territorio que recorre el río, mismo que abarca no solo la zona de Puebla sino también parte de Oaxaca.

Junto con la Comisión de Búsqueda de Personas, a cargo de Juan Enrique Rivera Reyes, recorren la zona agentes de la Policía Estatal, así como personal de Protección Civil de Tehuacán que en esta ocasión se sumó a las labores.

Se trata de un trabajo permanente, explicó Rivera Reyes, al destacar el compromiso que se tiene en esa búsqueda, la cual se efectúa no solo con el esfuerzo de cada uno de los brigadistas, sino también echando mano de la tecnología, tal es el caso de drones, que son un elemento importante para abarcar un perímetro mayor.

Recordó que semanas atrás la búsqueda estuvo a cargo de la Coordinación de Protección Civil del Estado y ahora se refuerza ese trabajo con la esperanza de encontrar a la pequeña Monserrat.

La niña de siete años de edad fue llevada por el río Petlapa en la población de Mazatzongo de Guerrero, la tarde del domingo 30 de agosto, alrededor de las 15 horas, cuando jugaba a orillas del río junto con una de sus amigas.

Desde ese momento los pobladores y las autoridades emprendieron la búsqueda, a la que se sumó al día siguiente el personal de dependencias estatales, así como habitantes de otras poblaciones por las que pasa el río, incluyendo algunas de Oaxaca, pero hasta el momento no hay señales de la pequeña.

