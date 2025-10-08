Miércoles, octubre 8, 2025
SNTE propone reingeniería para redistribuir tareas y zonas escolares tras expansión de Cordes

Redistribución de tareas permitirá a supervisores escolares atender la misma cantidad de escuelas en menos Cordes, incluidas escuelas unitarias.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Para resolver la inquietud de maestros y supervisores tras el incremento de 19 a 27 Coordinaciones de Desarrollo Educativo del Estado de Puebla (Cordes), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) propone una reingeniería interna enfocada en redistribuir tareas y zonas escolares. Esta medida busca que cada jefe de sector y supervisor pueda concentrar su atención en menos Cordes sin aumentar su carga laboral ni sacrificar la cobertura educativa.

Alfredo Gómez Palacios, secretario general de la sección 51 del SNTE, indicó que esta reorganización permitirá realizar intercambios entre jefes de sector, de modo que “al final cada uno atienda el mismo número de escuelas pero en una o máximo dos Cordes”.

Tal decisión responde al riesgo de que maestros deban desplazarse a puntos distantes para entregar documentación y atender compromisos administrativos, especialmente en comunidades rurales con escuelas unitarias, es decir, los planteles donde un maestro ejerce las funciones de docente y director, atendiendo al mismo tiempo a estudiantes de diferentes grados.

El secretario sindical precisó: “Con la nueva estructura de Cordes, las escuelas unitarias podrán entregar información en puntos más cercanos, así se evita suspender clases y se reduce el número de ausencias”.

La propuesta del SNTE surge tras numerosas dudas y protestas en municipios como Zacatlán e Izúcar de Matamoros, donde docentes exigían que sus Cordes no desaparecieran ni se modificaran condiciones laborales. Dicha inconformidad fue atendida mediante el diálogo con autoridades estatales, resultando en el mantenimiento de las instalaciones y estructuras originales para ambos territorios.

La reingeniería estaría acompañada por una micro regionalización, proceso que facilita la redistribución efectiva y permite que la atención no se disperse en múltiples agencias, sino que esté concentrada y cercana a las necesidades reales de cada comunidad escolar.

