Más de medio año tardará la rehabilitación del Camino Viejo a Balcones; la obra se extenderá hasta junio

La rehabilitación del Camino Viejo a Balcones, en el municipio de Puebla, tendrá una duración de siete meses, de acuerdo con la convocatoria dirigida a empresas interesadas en ejecutar la obra. El inicio de la intervención se fijó para el 13 de noviembre, mientras que la finalización se estableció para el 10 de junio de 2026, según se puntualizó en el anuncio publicado en la edición de este viernes del Periódico Oficial del Estado.

El proceso de licitación pública estatal fue programado del tres al 12 de noviembre, periodo durante el cual las empresas podrán formalizar su participación. Conforme al documento oficial, la administración otorgó 210 días naturales como plazo para la ejecución de los trabajos, proyectados sobre una superficie de concreto asfáltico que abarcará desde las calles Mario Benedetti y Calle Quinta hasta la Prolongación de la 16 de Septiembre, en las colonias Constitución Mexicana, Santa Lucía y La Concepción Sur.

Durante la semana anterior, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar, expresó que el bacheo realizado en años anteriores no resultó útil para mantener las condiciones óptimas de la vialidad, por lo que urgió la conclusión de una estructura completamente renovada para Balcones del Sur.

“Camino viejo a Balcones es una vialidad que no importa cuántas veces la bachemos, lo que se necesita es construir una estructura completamente nueva, eso es lo que vamos a hacer, estimo que en tres o cuatro semanas iniciaremos”, comentó el funcionario, en entrevista.

La convocatoria abrió la recepción de inscripciones para empresas hasta el martes 4 de noviembre. El 7 de noviembre se establecerán las propuestas económicas y el fallo será dado a conocer el día 12, próximo a la fecha programada para comenzar los trabajos de rehabilitación.

El funcionario municipal sostuvo que el Camino Viejo a Balcones requiere una solución integral, más allá de los parches aplicados en administraciones anteriores. Indicó que, ante la emergencia que representan las condiciones actuales de las vialidades, el presupuesto municipal para el año siguiente destinará una proporción significativa a proyectos de rehabilitación.

En el primer informe de gobierno, presentado el 15 de octubre, el presidente municipal, José Chedraui Budib, adelantó la asignación inicial de mil millones de pesos para obras de rehabilitación vial y trabajos de bacheo durante el siguiente ejercicio fiscal. Para este año, informó la autoridad, el presupuesto dedicado a bacheo sumó 145 millones de pesos.