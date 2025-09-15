Lunes, septiembre 15, 2025
Rehabilita gobierno 12 vialidades de Puebla y área metropolitana

Rehabilita gobierno 12 vialidades de Puebla y área metropolitana. Foto ES IMAGEN
Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado trabaja en la rehabilitación de 12 vialidades en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, lo que suma un total de 60.75 kilómetros, equivalentes a mil 216 calles de 50 metros.

En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Infraestructura, José Manuel Contreras, dio una actualización sobre los avances en la rehabilitación de vialidades en la zona conurbada y urbana de la ciudad de Puebla. 

​Durante su intervención, destacó que estos proyectos buscan mejorar la movilidad y conectar un mayor número de colonias en beneficio de las familias poblanas.

En ese sentido, el funcionario estatal presentó el estado de avance de las obras con corte al 12 de septiembre de 2025.

De la carretera San Francisco Totimehuacán, afirmó que está completada al 100 por ciento; mientras que de las Laterales de la Recta a Cholula, el avance de los trabajos es del 98 por ciento.

En el ​Camino a Balbán (entre Calle de San Juan, San Miguel Boya y Rotonda San Miguel), apenas llevan  el 12.6 por ciento de la obra, y en Calzada Zavaleta (entre la Recta a Cholula y el bulevar Forjadores), es del 13.3 por ciento.

Y en el Bulevar Capitán Carlos Camacho de Espíritu (tramo periférico ecológico a San Francisco Totimehuacán) falta el 20 por ciento de la obra para concluir. 

​Contreras subrayó que estos trabajos se están llevando a cabo con “orden en beneficio de las familias poblanas”, reiterando el compromiso de la administración con la mejora de la infraestructura vial de la región.

