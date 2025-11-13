Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasPolítica

Buscan que la SSP regule anexos de personas adictas en Puebla para evitar homicidios de internos

Diputado de Morena propone que SSP audite anexos en Puebla para prevenir homicidios tras recientes muertes de internos.
Diputado de Morena propone que SSP audite anexos en Puebla para prevenir homicidios tras recientes muertes de internos.
Efraín Núñez

Andrés Villegas Mendoza, diputado local por Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sea responsable de auditar y vigilar los anexos —centros de rehabilitación para personas con adicciones—, con el objetivo de prevenir homicidios y hechos violentos dentro de estos espacios. La propuesta responde a las recientes muertes de internos ocurridas en tales instalaciones, lo que ha generado preocupación en las mesas de seguridad estatales.

Actualmente, la vigilancia de estos establecimientos recae principalmente en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Depris). Sin embargo, Villegas Mendoza busca que la regulación también incluya a la SSP, de modo que la visión sanitaria se complemente con medidas de seguridad pública. La reforma planteada contempla modificaciones a la Ley de Seguridad Pública y a la Ley de Salud del estado.

La iniciativa fue turnada para análisis a la comisión correspondiente, que preside el propio legislador, y podría avanzar rápidamente hacia su dictaminación, dada la urgencia de frenar los hechos violentos reportados en los últimos meses. Entre estos destaca el caso ocurrido en octubre en el Centro de Rehabilitación contra las Adicciones Verdad y Vida, ubicado en la capital del estado, donde un interno perdió la vida presuntamente tras sufrir una golpiza.

El pasado 2 de junio se documentó la muerte de un hombre de 49 años en un anexo situado en el Barrio del Alto, en la ciudad de Puebla. Este fue el tercer homicidio registrado en estos centros durante 2025. Además, en mayo, cuatro encargados de un anexo en Huauchinango fueron detenidos como probables responsables del asesinato de un joven interno.

Temas

Más noticias

Nacional

Tv Azteca busca dilatar por más de un año su proceso en Nueva York

La Jornada -
Estados Unidos. Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas demandadas en Estados Unidos buscan extender por más de año el procedimiento de descubrimiento...
Internacional

Epstein: Trump estuvo “horas” con presunta víctima sexual; publican demócratas nuevos correos

La Jornada -
Afp Washington. Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron el miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump...

Últimas

Últimas

Relacionadas

No había intención política en pedir la comparecencia del titular de la SSP: PAN

Efraín Núñez -
Rafael Micalco Méndez, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la petición para que el vicealmirante Francisco Sánchez, secretario de Seguridad...
00:02:04

Vicealmirante comparecerá ante el Congreso cuando le toque rendir cuentas, responde Gaspar a panistas

Efraín Núñez -
El vicealmirante, Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública, comparecerá en tiempo y forma cuando le toque rendir cuentas por la glosa del informe del...

Damnificados de la Sierra Norte de Puebla reciben 77 mdp en apoyos, tras contingencia

Yadira Llaven Anzures -
A un mes de la contingencia, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó este lunes que ha entregado 9 mil 500 apoyos con una inversión de 77...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025