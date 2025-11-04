Martes, noviembre 4, 2025
Regresaron a sus dueños, siete de cada 10 vehículos robados y utilizados para delinquir en Puebla

Casi 4 mil motocicletas fueron enviadas al corralón

7 de cada 10 vehículos decomisados por la Policía del Municipio de Puebla fueron devueltos a sus propietarios, ya que habían sido robados
Patricia Méndez

En promedio, siete de cada 10 vehículos que fueron decomisados por la Policía del Municipio de Puebla por estar involucrados en algún ilícito en el último año, fueron devueltos a sus propietarios ya que habían sido robados.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en los últimos 12 meses, sus agentes incautaron mil 479 vehículos involucrados por estar implícitos en hechos delictivos, de los que 999 fueron recuperados y restituidos a sus legítimos propietarios, cantidad que equivale al 68 por ciento.

En tanto que 480 unidades estaban vinculadas con otros actos ilícitos, lo que permitió ampliar las líneas de investigación y fortalecer los procesos de procuración de justicia.

“La recuperación de estas unidades representó la devolución de un bien material a las personas afectadas e inhibió su reutilización en actividades criminales, lo que impactó positivamente en la prevención de otros delitos”, señaló la dependencia.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), actualizados hasta mediados de 2025, los tipos de vehículos más robados en la ciudad de Puebla son La Estaquitas-NP300, el Versa, March Tsuru y Vento de la Nissan, así como el Aveo de Chevrolet, el Vento y Virtus de Volkswagen y la Hilux de la Toyota.

Envían 3 mil 600 motocicletas al corralón

Por otra parte, mediante el operativo Centinela, la Policía capitalina en colaboración con autoridades estatales y federales, revisó motocicletas a fin de revisar si contaban con la documentación necesaria.

En dichas acciones, la corporación revisó 17 mil 776 vehículos de dos ruedas, de las que tres mil 600 unidades fueron ingresadas al depósito vehicular por diversas faltas administrativas; asimismo, se consultaron 6 mil 243 motocicletas en la plataforma del Registro Público Vehicular (REPUVE), de las cuales ocho presentaron reporte de robo; y se logró la remisión de 21 personas al Ministerio Público y tres al Juez Cívico.

