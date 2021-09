Regresan las Copas europeas

El jueves pasado, en el Azteca, el encuentro de semifinales por la Concachampions entre Cruz Azul y Monterrey (1-4 para 5-1 global) tuvo que ser interrumpido en dos ocasiones por causa del famoso ¡eeehhh, puuuto… ! Entonado a todo pulmón por la raquítica porra cementera. Y aún tuvo el árbitro que hacerse el disimulado para no mandar definitivamente a las regaderas a los dos equipos, dando el juego por concluido.

El asunto, muy menor si se juzga desde el resultado de la eliminatoria, tiene cuando menos dos aspectos analizables. Por un lado, influyó que se tratara de un encuentro teóricamente internacional, sujeto, por lo tanto, a una reglamentación que no es la de la Liga MuyX, tan laxa en todo sentido; por otro, pone de relieve el poco caso que están dispuestos a hacer los gritones a los reiterados llamados a la “decencia” emitidos por las diferentes instancias directivas. Es el resultado de haberles prestado aliento a las famosas barras en mala hora importadas de Argentina, donde, como se sabe, el acceso a las hinchadas visitantes está prohibido desde hace años, y los estadios de futbol y sus contornos son cada semana zona vedada a la gente común, no se diga a las familias que antiguamente acostumbraban asistir a los partidos. Si no hemos llegado a esos extremos será porque el futbol doméstico ha dejado de interesar y es cada vez más escasa la concurrencia a los estadios.

Si de por sí la persistencia de la vulgar y homofóbica expresión es deplorable, los remedios a que se ha acudido para intentar desterrarla reflejan lo divorciados que están nuestros ilustres federativos de la sensatez y el sentido común. Incapaces de rescatar al futbol profesional de México de la caída libre a que sus garrafales decisiones de tantos años lo condenaron, ante un asunto coyuntural como éste los del pacto de gavilleros se han visto totalmente superados. Y ya el riesgo se extendió al territorio apache donde su ansia de dólares trasladó los partidos del Tri, porque la chicanada fiel se ha dado con entusiasmo a desgañitarse imitando la malhadada expresión alguna vez patentada por la porra del Atlas y extendida como epidemia por el resto del país.

Si en Inglaterra se controló mediante una acción coordinada de la Federación de futbol y la policía británica la temible oleada hooligan, mucho más ofensiva y terrible en los 80´s que el grosero exabrupto mexicano, aquí los barristas que ciertos clubes patrocinaban y que con la pandemia perdieron tan cómodos ingresos no parece que vayan a guardar religioso silencio sólo porque sus antiguos valedores encarecidamente lo soliciten. De modo que a prepararnos para los capítulos siguientes, que prometen más manga ancha a nivel casero pero no tanta fuera del país.

Un problema añadido a los muchos a los que por su cuenta y riesgo acumula la gavilla canceladora del descenso y responsable de castrar el vivero.

Vucetich y su despido. Sin importarle poco ni mucho la trabajosa victoria Chiva sobre el Pachuca (1-0), la directiva del Guadalajara decidió darle sabadazo a Víctor Manuel Vucetich, cerrando con ello su opaca trayectoria de 13 meses al frente del rebaño. En realidad, el antiguo Midas del futbol doméstico pasó prácticamente inadvertido y el mexicanísimo equipo rojiblanco siguió en penumbras bajo su dirección. Pero si Vuce hizo de DT fantasma durante poco más de un año, el otrora campeonísimo lleva en esa triste condición dos o tres generaciones completas.

¡Dos goles del Puebla! Por cierto, en la novena fecha, el viernes, la Franja anotó por primera vez dos goles durante el minitorneo en curso y a punto estuvo de salir victorioso del Cuauhtémoc (Corral y Escoto, los héroes que pusieron su firma en la hazaña). Lo impidió, en el último suspiro, un penalti de VAR –caballazos y jalones de todos contra todos, lo propio de cualquier córner en estos tiempos–, cobrado por Bareiro, para rescatarle el empate al Atlético San Luis, que había abierto el marcador (Berterame, 44´).

Probablemente era lo justo, porque en la tabla general el equipo sanluisino, opaco y todo, casi dobla el magro puntaje de los camoteros (13 puntos contra 7). Y los hay peores, ahí tiene usted a los coleros Querétaro y Xolos arrastrando 6 unidades por piocha.

Vuelve la Champions. Leía hace poco cierta exhortación que hace ya 16 años lanzó un grupo de diputados de entonces a la dirigencia de la Femexfut en el sentido de mantener al popular deporte disponible en televisión abierta en vez de dejar que lo secuestraran los canales de paga. Viene a cuento porque las eurocopas actuales están completamente fuera del alcance del televidente de a pie, saltado de una compañía digital a otra y con la espada de Damocles del monopolio llamado Sky como amenaza permanente.

El caso es que, para esta emporada, quienes estábamos habituados a sintonizar Fox y ESPN para ver los partidos de la ChL hemos tenido que movernos a plataformas que cuenten con HBO Max y TNT… o quedarnos chiflando en la loma. Como se quedaron el Barcelona y los demás clubes hispanos excepto el Real Madrid, cuya familiaridad con las proezas continentales es tal que, aun en medio de sus actuales carencias, se permitió doblegar al Inter y volverse de Milán con los tres puntos en la alcancía, gol de Rodrygo a nada del silbatazo final (89´). Ya hubiera querida el Barcelona correr con una suerte parecida, pero como de sobra se sabe el Bayern no da concesiones: pasó como ciclón por el Camp Nou y tres veces tuvo Ter Stegen que recoger el balón del fondo de su cabaña: doblete de Lewandowski (56´y 85´) y gol de Thomas Müller (34´) para completar un 0-3 que es casi un helado de pistache si se le compara con aquel 8-2 de infeliz memoria.

Españoles: vacas flacas. De toros de lidia, nada. Fuera de la diana madridista en San Siro todo lo demás ha sido rechinar de dientes, el frío aprieta y la península lo resiente. Goleada catalana aparte, el Atlético de Madrid, jugando en casa, no pudo mover el 0-0 pese a que el Porto navega lejos de cualquier asomo de su antiguo esplendor. Y aun siendo locales, ni el Sevilla (1-1 Salzburgo) ni el Villarreal (2-2 Atalanta) consiguieron la victoria, con el agravante de que En-Nesyri, por los andaluces y Coquelin por el submarino amarillo se hicieron expulsar cuando, cerca ya del final, les ganó la desesperación. Y para muestra de que se los lusitanos tampoco andan bien, el Ajax fue a Lisboa a tender vistoso escaparate a costa del campeón Sporting, barrido 1-5 con Sebastien Haller colgando cuatro veces su nombre en la humillante pizarra lisboeta.

Los ingleses y luego los alemanes. A la inversa, la hora más dulce la están saboreando los clubes isleños con una inesperada excepción, pues el Manchester United, con todo y Cristiano, fue a Suiza a regar el té de las cinco ante el modesto Young Boys (2-1). Por el contrario, sus paisanos del City hicieron tiras del voluntarioso Leipzig teutón (6-3), a cambio de las ajustadas victorias conseguidas por el Chelsea (1-0 Zenit) y el Liverpool (3-2 Milán), jugando en patio propio.

En cuanto a los equipos alemanes, cuya estrella indiscutible es el Bayern, que casi caminando se engulló al Barcelona (0-3), ya vimos al Lepzig pagar cara su osadía de plantarle cara al Manchester City –llegó a ponerse 4-3 y al ataque antes de que los de Guardiola desenfundaran los misiles–; en cambio, el Borussia Dordmunt regresó de Turquía con los tres puntos en la buchaca (1-2 Besiktas gracias al gol Haaland, la maravilla noruega) y el Wolfsburg contuvo 0-0 al Lille, monarca galo, jugando también de visitante.

Italianos, poquito a poco. Les está costando volver al podio, pero al menos la Juventus se puso las pilas y apaleó al Malmoe en la propia Suecia (3-0), burlándose de paso de los derrotados Inter y Milán, eternos rivales suyos en el calcio. Y como vimos, el Atalanta aguantó el tipo en Villarreal y sacó meritorio empate a dos.

Un resultado que no avala en absoluto las pretensiones del PSG se produjo en Brujas (1-1), donde Messi sólo se dio a notar por la amarilla que el mostraron. Los otros dos resultados de esta primera fecha de esta ChL 21-22 solamente servirán para alimentar la estadística, dado el escaso vuelo de Dinamo Zagreb-Benfica (0-0) y Sheriff-Shakhtar (2-0), cuatro equipos de mero relleno.

Aquel Jimmy Greaves. Cuando se inauguró la VIII Copa del Mundo, James Peter Greaves, goleador del Tottenham y la liga inglesa se presentaba como el indiscutible “9” del equipo de la rosa y uno de los candidatos al título de goleo de aquella World Cup 66 que Inglaterra terminaría copando. Mas como lo imprevisible es la salsa del futbol, su flojo desempeño en aquella ocasión, delante de Isabel II y los notables del reino (0-0 Uruguay) hizo que Alf Ramsey lo relegara al banquillo, que ya no iba a abandonar durante el torneo que encumbró a su inesperado suplente, un Geoffrey Hurst, incorporado a última hora a la lista de los 22 que no sólo se quedó con el puesto sino terminaría convertido en el único autor de 3 goles 3 en una final mundialista (4-2 Alemania), incluido el célebre gol fantasma que hundió a los teutones en el primer tiempo de la prórroga.

Jimmy Greaves, ya en tono menor, continuaría su andadura en el futbol británico y con el tiempo emigraría al Milán, donde no hizo huesos viejos. Simpático, alegre, bebedor empedernido, gozó de generales afectos después de retirado hasta que, ayer, el reloj de su tiempo se detuvo para siempre en su residencia de Danbury, no lejos del Londres que 81 años antes y en plena guerra lo vio nacer.

Su palmarés habla de 266 goles en 379 partidos, de los cuales 44 los marcó con la casaca de su Selección, que vistió en 67 ocasiones. Y el Tottenham Hospurs mantiene su nombre en letras de oro porque nadie más anotó más veces para su causa.

Reacción. Luego de la aparatosísima colisión contra el Mercedes de Lewis Hamilton que ocasionó Max Verstappen en Monza la semana anterior, algunas voces sensatas están llamando a recuperar la serenidad y el orden antes de que la ley de la selva se apodere por completo de la Fórmula 1. Harían bien los interpelados en prestar oídos a tan justo reclamo, referido no solamente al impetuoso volante holandés sino a la crispación que está ganando terreno en el ambiente de la categoría reina del automovilismo mundial, diríase que al son de las millonadas en juego, que tienden a convertir en psicópatas peligrosos no sólo a los pilotos sino al mundo de ingenieros, mecánicos, informáticos y demás fauna que en torno a ellos trabaja, y al mismo tiempo los impulsa y azuza, hacia adelante siempre. Sin olvidar la amenaza, explícita o velada, que llega desde las altas cúpulas de las escuderías.

Está muy bien que sean competitivos. Es lo deseable y uno, como público, se los agradece. Pero una cosa es el espíritu de superación y lucha, otra poner la sed de triunfo por encima de todo y de todos. Una actitud tan ciegamente radical priva de su dimensión humana al deporte.