Regresan 93 mil estudiantes a clases presenciales en la zona siniestrada de Puebla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunció este domingo el retorno a clases presenciales para 93 mil 821 alumnos de mil 510 escuelas de todos los niveles educativos, en 19 municipios de la Sierra Norte que fueron afectados por las lluvias.

En un comunicado, la dependencia informó que la medida busca dar continuidad al servicio educativo y aplica para planteles que han sido previamente supervisados por Protección Civil y las autoridades escolares para garantizar condiciones de seguridad, agua y luz eléctrica.

El regreso a las aulas se realizará a partir de este lunes 27 de octubre, en los municipios de Xochitlán de Vicente Suárez, Huitzilan de Serdán, Tlapacoya, Chinconcuatla, Huauchinango, Juan Galindo, Tlaola, Honey, Francisco Z. Mena, Jalpan, Jopala, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec de Juárez y Zihuateutla

Sin embargo, las escuelas dentro de estos municipios que aún no cuenten con condiciones óptimas continuarán sus labores desde casa.

Al mismo tiempo, destacó que 62 mil 787 estudiantes de 521 escuelas en 72 municipios adicionales mantendrán el servicio educativo a distancia.

Explicó que estos alumnos continuarán el aprendizaje, apoyados con materiales impresos (libros de texto, cuadernillos y proyectos) hasta que se avale el retorno presencial.

Finalmente, afirmó que la acción cumple con el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier de ofrecer espacios adecuados y un retorno paulatino a las instituciones educativas, priorizando la seguridad de la comunidad escolar.