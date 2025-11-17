Lunes, noviembre 17, 2025
Registran nueva batalla campal en el futbol amateur de Atlixco

Riña en cancha Lira de Atlixco reaviva preocupación por violencia en el futbol amateur; ligas evalúan medidas
Miguel A. Domínguez

Atlixco. Una nueva riña entre jugadores volvió a encender las alarmas en el futbol amateur de este municipio. Esta vez el incidente ocurrió en una cancha de futbol rápido privada conocida como Lira, ubicada sobre el corredor gastronómico, donde dos equipos protagonizaron una batalla campal derivada de una jugada agresiva.

De acuerdo con testigos la disputa comenzó tras una entrada fuerte que rápidamente escaló a golpes y empujones entre ambas escuadras. Ante la intensidad del conflicto, incluso los encargados del inmueble tuvieron que intervenir para intentar contener la confrontación y evitar que la situación se saliera aún más de control.

Este episodio se suma a otro registrado la semana pasada en la liga dominical local donde también se reportó un enfrentamiento violento entre jugadores, lo que ha despertado preocupación entre organizadores, aficionados y familias que acuden a estos espacios recreativos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre sanciones para los responsables, aunque se espera que las ligas y administradores refuercen las medidas disciplinarias para prevenir nuevos hechos de violencia en las canchas del municipio.

