Estoy registrado para la vacuna, esperaré que me toque mi turno: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que ya se registró en el portal “Mi Vacuna” para recibir la dosis contra el Covid-19, ya que es comórbido, por lo que esperará que le toque su turno conforme al calendario que tiene establecido la Federación.

En rueda de prensa manifestó que necesita ser inoculado porque tiene diversas comorbilidades, aunque a pesar de ello continúa realizando sus labores cotidianas para tomar decisiones sobre la crisis de salud como lo hizo desde el día que se dio el primer caso en el estado.

Refirió que igual aprovechó para registrar a su mamá, ya que es mayor de 60 años, quien vive en Tehuacán y también está a la espera de que le toque la dosis.

El titular del poder Ejecutivo estatal criticó a los funcionarios que han tenido que viajar a Estados Unidos para recibir la vacuna, pues no creen en el gobierno federal, por lo que reiteró que esperará su turno como lo marca el Plan Nacional de Vacunación.

“Yo ya seguí el protocolo, no estoy pensando en irme a escondidas a Estados Unidos y vacunarme, eso jamás lo haría. Yo me quedo en mi país asumiendo todos los riesgos que asumen todas las gentes como yo, personas ordinarias de carne y hueso sin ningún privilegio. Cuando me llamen que le toca al gobernador, allá iré”, expresó.

Cabe mencionar que Barbosa Huerta es originario de Zinacatepec en la Sierra Negra del estado, una de las regiones donde inició la vacunación para personas de la tercera edad, aunque actualmente tiene su domicilio en Tehuacán, ya que a este municipio llegó desde pequeño.