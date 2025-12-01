Registra sector comercial caída de 40% en sus ventas

Este año no ha sido bueno para el comercio establecido en Puebla: negocios de centros comerciales, restaurantes y comercios del Centro Histórico registran caídas de ventas de hasta 40 por ciento, pese al Buen Fin y a temporadas fuertes como la del mole de caderas y los chiles en nogada.

Empresarios de distintos giros coinciden en que 2025 resultó más débil que los años recientes de posepidemia y que, lejos de consolidar la recuperación, el sector formal cerrará con rezago en ingresos y sin generación de nuevos empleos estables.

En los centros comerciales las ventas se desplomaron entre 20 y 40 por ciento en varios giros, sobre todo en el primer semestre, mientras que en el sector restaurantero el descenso fue de entre 15 y 20 por ciento.

De acuerdo con Andrés de la Luz Espinosa, director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), en la primera mitad de este año 95 por ciento de los negocios establecidos no lograron rebasar las ventas de igual periodo de 2024, cuando en otros años se acostumbraba superar al menos en 10 por ciento.

Recordó que, tras la pandemia, cada año se lograba cumplir e incluso estar encima de los objetivos comerciales, lo que se interpretaba como un signo de recuperación económica, pero en 2025 esa tendencia se rompió y dejó a muchos negocios, en sus palabras, como si siguieran “en terapia intensiva”.

Aunque a partir del Buen Fin algunos establecimientos comenzaron a notar un ligero repunte en la afluencia y en las compras, los propios empresarios reconocen que ese impulso no sería suficiente para “salvar el año”.

La Acecop estima que al final de la temporada comercial, que se extiende hasta el 7 de enero, el crecimiento anual difícilmente superará 2 o 3 por ciento, insuficiente para compensar los meses de rezago acumulado.

La asociación admite que, aun con un cierre positivo, solo se recuperará una parte de la inversión realizada, lo que limita la capacidad de reinversión para 2026.

Crédito, carestía y plataformas golpean consumo local

El deterioro en el poder adquisitivo es uno de los factores que más pesa sobre el comercio establecido en Puebla. De la Luz Espinosa subrayó que el incremento al salario mínimo no se ha traducido en mayor capacidad de compra, pues la inflación en la canasta básica y el alza de servicios han erosionado el ingreso de las familias.

La población, añadió, abusó del crédito y hoy enfrenta deudas que absorben buena parte de sus ingresos mensuales, lo que restringe aún más el consumo en el mercado interno.

A este escenario se suma el crecimiento de las compras por internet y en grandes plataformas, que restan clientela a los negocios establecidos en plazas y corredores comerciales, dependientes casi por completo de las ventas presenciales.

En cuestión de empleo, el balance también es negativo. El director de Acecop refirió que el cierre de negocios relevantes implicó pérdida de puestos de trabajo en las plantillas operativas, sin proporcionar números.

Los únicos aumentos se observan en los trabajos temporales de fin de año en centros comerciales, pero precisó que se trata de contrataciones de corta duración que no corrigen el estancamiento en la ocupación formal.

Restaurantes y Centro Histórico resienten un año flojo

En el sector restaurantero, el panorama no es mejor. Felipe Mendoza Torres, director de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicio A. C. (Aprepsac), indicó que en 2025 las ventas han tenido “altibajos muy notados” y se ubican entre 15 y 20 por ciento por debajo del año anterior.

Señaló que ni las temporadas gastronómicas, como las de mole de caderas y chiles en nogada, ni el Buen Fin lograron detonar un repunte en el consumo, pues el movimiento registrado esos días fue equivalente al de cualquier fin de semana en los restaurantes.

Añadió que, si bien no hay recortes masivos de personal, tampoco ha habido incrementos en el reclutamiento ni un ritmo importante de nuevas aperturas de locales a lo largo del año. Dijo que muchos negocios han enfrentado 2025 sin aumento de sus plantillas y sin poder contratar para la temporada decembrina, como en otros años.

Comentó que, en periodos previos, a estas alturas ya se contaba con reservaciones para eventos y celebraciones de fin de año, mientras que ahora las solicitudes “están muy flojas” y solo se confía en que los primeros días de diciembre se note algún incremento.

El dirigente atribuyó parte de la caída en las ventas al manejo de la economía nacional, la ausencia de incentivos para micro y pequeños empresarios, el peso de los pagos y derechos gubernamentales y el impacto de la inseguridad en la llegada de turismo, sobre todo extranjero.

En el Centro Histórico de Puebla, los negocios también tuvieron un año complicado. José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes, expuso que, a diferencia de los mejores momentos del Buen Fin antes de la epidemia, ahora solo alrededor de 10 por ciento de los negocios se sumó a la campaña, frente a 25 por ciento de años pasados.

Explicó que las grandes cadenas fueron nuevamente las principales beneficiadas, ya que operan con venta a crédito, tarjetas bancarias y comercio electrónico, lo que amplía su mercado más allá del ámbito local.

Los pequeños comercios del primer cuadro de la ciudad se quedaron con una fracción mínima de esa “rebanada de pastel”, pese a haber registrado un incremento cercano a 30 por ciento en las ventas quienes sí participaron, favorecidos por el puente que convirtió el lunes en un “domingo más” en términos de afluencia.

La percepción entre comerciantes del Centro Histórico es que el Buen Fin ayuda a que más personas redescubran la zona como espacio de consumo, pero el flujo de visitantes no siempre se traduce en compras suficientes para revertir meses de bajas ventas.

Desde la cúpula empresarial, el tono es de prudencia. César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), calculó que al cierre de 2025 el crecimiento de las empresas en algunos sectores rondará entre 1.5 y 2 por ciento, un nivel que calificó como lento, aunque sin retroceso.

Reconoció que la presión arancelaria y la relación comercial con Estados Unidos han sacado a los empresarios de su zona de confort y los han obligado a ser más eficientes y productivos. No obstante, ese esfuerzo todavía no se refleja en un dinamismo notable del mercado interno ni en una mejora clara para el comercio establecido en Puebla, que sigue enfrentando menor demanda y márgenes reducidos.

Cabe mencionar que se solicitaron entrevistas y datos actualizados sobre ventas de 2025 a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pero hasta el cierre de la presente edición ninguna de las dos organizaciones proporcionó información.