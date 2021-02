Registra ayuntamiento de Tehuacán 18 decesos de personal por Covid-19

Tehuacán. En lo que va de la emergencia sanitaria por Covid-19, han fallecido 18 trabajadores del ayuntamiento de Tehuacán, así lo informó la regidora de Salud, Reyna Alicia Paredes Flores, quien resaltó que la mayoría se encontraban dentro de los grupos considerados como vulnerables a la enfermedad.

Reyna Alicia expuso que el porcentaje mayor de esos decesos ocurrió en personas mayores de 50 años, así como con padecimientos como diabetes, hipertensión y obesidad, quienes al ser contagiados tuvieron complicaciones para responder al tratamiento y finalmente perdieron la vida.

Aclaró que en esos casos el contagio no ocurrió en el trabajo, ya que por parte de la Comuna se cumple con el confinamiento para esos grupos vulnerables, por lo que no acudían a trabajar presencialmente.

Desde que el gobierno federal emitió las indicaciones de resguardar a los adultos mayores y personas con comorbilidades, aseveró, el ayuntamiento ordenó que el personal en esas condiciones se quedara en su casa.

Reconoció que también han ocurrido decesos por coronavirus entre personal que no tenía complicaciones de salud y al no estar dentro de los grupos de riesgo acudieron a laborar de forma normal

En esos casos, expuso, es probable que el contagio haya ocurrido dentro del área de trabajo y lamentablemente el cuerpo de las personas afectadas tuvo una reacción negativa a los medicamentos.

La regidora manifestó que la Covid-19 es una enfermedad todavía desconocida y ante la cual cada organismo reacciona de diferente manera, por lo que todavía no se sabe cuál es la causa de que ciertos organismos no lo resisten a pesar de no tener padecimientos que puedan desencadenar problemas graves.

En el Hospital Municipal, que es donde se da la atención médica a los trabajadores municipales y sus familiares, se han atendido 578 casos sospechosos de coronavirus, quienes han recibido la atención necesaria, dijo Paredes Flores.

Asimismo, destacó que en el caso de los trabajadores fallecidos, una vez que se notifica el deceso, el ayuntamiento otorga los apoyos correspondientes a los familiares, lo cual es una obligación que se cumple conforme a la ley.