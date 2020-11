Regidores del PAN acusan subejercicio en el ayuntamiento de mil 700 mdp

Un subejercicio de mil 700 millones de pesos en la administración municipal, omisión para investigar a servidores públicos y presunta opacidad en el manejo de los recursos por la epidemia de Covid-19, cuestionaron regidores panistas del ayuntamiento de Puebla al ofrecer su segundo informe de actividades.

En un acto realizado vía Zoom y redes sociales, Enrique Guevara Montiel, coordinador de la fracción, afirmó que los regidores del PAN han solicitado constantemente información sobre el manejo de recursos públicos ante la “inconsistencias” de aclaraciones y el incremento de los recursos disponibles en bancos que hoy ascienden a mil 700 millones de pesos.

Por su parte, su correligionario Jacobo Ordaz recordó que desde el año pasado la fracción del PAN advirtió sobre un subejercicio superior a los mil millones de pesos, el cual después fue reconocido por la autoridad municipal.

“Dicen que no son subejercicios sino ahorros. Desgraciadamente no se vieron reflejados en beneficio de los poblanos. Al cierre de septiembre de este año se tienen en bancos mil 700 millones de pesos. Esto se debe a que esta administración no ha gastado en las necesidades más apremiantes. No se ven obras planeadas”.

Cuestionó que las obras de intervención del centro histórico no hayan comenzado a tres meses de su anuncio debido que aún no cuentan con los permisos por parte del gobierno del estado.

Enrique Guevara acusó que hay una opacidad en los recursos aplicados por la Comuna en conceptos relacionados con la epidemia de Covid-19 como la compra de respiradores, los cuales no fueron aceptados por el gobierno del estado.

“Por eso votamos en contra de los estados financieros. En todo momento hemos advertido la existencia de un subejercicio con más de mil millones de pesos en 2019 y este año asciende a mil 700 millones de pesos”.

Adicionalmente indicó que se ha pedido ante la Contraloría la revisión sobre el actuar de los servidores públicos pero la respuesta ha sido vaga, imprecisa y sin fincar responsabilidades.

“Este ayuntamiento acusa sin fundamento por temas de corrupción pero no presenta denuncias penales, ni en la Contraloría. Denuncias de corrupción son solo mediáticas”.

Subrayó que entre los grandes pendientes de la actual administración municipal destacan la seguridad, la cual aunque registra incidencia a la baja en su opinión se debe que la gente prefiere no denunciar los delitos.