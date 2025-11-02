Denuncian trato preferencial del ayuntamiento de Huauchinango para negocio de regidora del PVEM

Vecinos del municipio de Huauchinango denunciaron públicamente a la regidora Vita Maldonado, integrante del Partido Verde Ecologista de México, a quien acusan de abuso de autoridad y nepotismo, así como de utilizar su cargo para obtener beneficios personales.​

La servidora pública colocó un letrero de “no estacionarse” frente a su negocio de venta de muebles en el centro de la ciudad, sin contar con autorización oficial, lo que generó molestia entre comerciantes y automovilistas.​

Los denunciantes aseguran que la regidora violó los reglamentos de tránsito municipales al obstruir la vialidad en una zona de alta afluencia, lo que incluso provocó la caída de una persona de la tercera edad al intentar cruzar la calle. “No se puede permitir que alguien que representa al pueblo use su puesto para acomodar su negocio y bloquear el paso de todos”, expresó un vecino inconforme.​

De acuerdo con los testimonios, mientras la Dirección de Tránsito Municipal —a cargo de Edgar Sánchez— retiró letreros y vehículos abandonados en otras zonas del municipio por invadir la vía pública, el negocio de la regidora se mantiene sin sanción, lo que desató críticas por trato preferencial y falta de imparcialidad en la aplicación de la ley.​

Los pobladores exigieron la intervención del presidente municipal,Rogelio López Angulo, para que investigue la presunta violación a los reglamentos de tránsito y actúe con igualdad ante la ley, sin distinción de cargos o filiaciones partidistas.​