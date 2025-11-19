Miércoles, noviembre 19, 2025
Regidor denuncia al alcalde de San José Miahuatlán por agresión y abuso de autoridad

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. El regidor de San José Miahuatlán, Richard Mora Dorantes, dio a conocer que interpuso una denuncia penal contra el presidente de ese municipio, Zoilo Noel Guzmán, por lesiones y abuso de autoridad, debido a que semanas atrás el alcalde lo golpeó por haber insistido en pedir información sobre la calidad de  las obras públicas que realiza la comuna, además de que tras esa agresión recientemente se le cambió de comisión de obras públicas a grupos vulnerables, lo que calificó como un acto represivo por exigir que el ayuntamiento actúen con transparencia.

Dijo temer por su integridad debido a que a partir del altercado en el que el alcalde lo agredió físicamente, ha recibido amenazas por parte de familiares del mismo presidente, pese a lo cual aclaró que continuará con su trabajo y exigiendo cuentas a la comuna, ya que él llegó al cargo apoyado por ciudadanos que confiaron en su persona y lo impulsaron para ser parte del ayuntamiento.

Hizo saber que todas las solicitudes que hizo sobre los costos, integración de expedientes y calidad de las obras, las realizó a través de oficios ante la Secretaría General del ayuntamiento e incluso ante la Contraloría Municipal, sin que a la fecha se le haya dado una respuesta.

Señaló que la agresión fue hace varias semanas durante un acto público en una obra de agua potable, donde sin mayor explicación Zoilo Noel Guzmán, junto con el regidor Roberto Matías Anastasio, se le fue a golpes causándole varias lesiones.

Posteriormente, el 13 de este mes, media hora antes fue notificado, de que se realizaría un cabildo, al cual le fue imposible asistir por estar en camino a la ciudad de Puebla; en esa sesión se aprobó el cambio de comisiones moviéndolo a él a Grupos Vulnerables y Roberto Matías a Obras Públicas.

Aclaró que, dado que la ley permite ese tipo de cambios, acatará la decisión del Cabildo, pero expuso que sin duda fue un movimiento estratégico por parte del alcalde para quitarlo de Obras Públicas y evitar todos los cuestionamientos que ha hecho sobre los trabajos que se llevan a cabo en esa área.

Sostuvo que se han cometido varias irregularidades por parte de la comuna, motivo por el cual solicitó al gobernador, Alejandro Armenta y a los diputados locales aplicar una revisión al gobierno municipal para frenar esos actos.

