Jueves, octubre 2, 2025
Refuerzan vigilancia en Rastro de Tehuacán por gusano barrenador, la medida da certeza a consumidores

Gobierno del estado y tablajeros refuerzan acciones contra el gusano barrenador para garantizar carne segura
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Mientras el gobierno del estado informó que se tienen brigadas en la Sierra Negra para el combate al gusano barrenador del ganado, en el Rastro de Tehuacán se realiza una supervisión más estricta al ganado que se va a sacrificar para asegurarse que sean animales sanos, aseguró el líder de los tablajeros, Willebaldo Cepeda, quien indicó que esas acciones deben dar certeza a los consumidores para adquirir la carne.

El médico veterinario del rastro revisa minuciosamente cada animal que entra al mismo, sobre todo para detectar que no tengan alguna herida, en caso sospecha ese animal debe ser separado para hacer una inspección más específica y así decidir lo que procede, explicó.

Aclaró que no todas las lesiones son un riesgo, ya que a veces durante el manejo de los animales al momento de subirlos o bajarlos de los vehículos se llegan a lastimar, de ser así no hay ningún impedimento para efectuar el sacrificio.

Willebaldo Cepeda señaló que la principal preocupación por la presencia del gusano barrenador es para los ganaderos y las zonas donde hay presencia de esa plaga, ya que es ahí donde se da el contagio.

Consideró adecuado el filtro que se está aplicando en el Rastro de Tehuacán, porque de ese modo se asegura que todo animal sacrificado llegó sano y por lo tanto la carne se puede consumir con confianza.

Aseguró que los tablajeros no tienen preocupación al respecto; los que sí están preocupados son los productores de ganado por el riesgo de que sus animales en corral puedan ser contagiados, lo que representa un riesgo para el resto de su producción.

De esta región el gusano barrenador del ganado tiene presencia en Tlacotepec de Porfirio Díaz, municipio enclavado en la Sierra Negra, aunque trascendió que en las últimas horas se reportaron otros casos en Zoquitlán. A esa región ya arribaron brigadas sanitarias para aplicar un cerco con fin de combatir esa plaga y atender a los animales contagiados.

