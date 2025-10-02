Refuerza la BUAP seguridad en CU tras amenaza en redes sociales

En coordinación con autoridades estatales y municipales, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desplegó desde muy temprano ayer un dispositivo de seguridad en torno a Ciudad Universitaria 1 (CU) ante una supuesta amenaza expresada en redes sociales por un supuesto varón identificado con la comunidad “Incel”, que practica discursos de odio y violencia de género.

El coordinador general de Participación y Desarrollo Estudiantil, Jorge Avelino; el titular de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), Francisco Cervantes, y el representante de los Derechos Universitarios Omar Aguirre, entre otros funcionarios de la administración central de la máxima casa de estudios, acudieron a la Facultad de Computación, acudieron al campus e informaron que, además del protocolo para garantizar la integridad de la comunidad, se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Policía Cibernética para que se investiguen los hechos.

La BUAP emitió un comunicado en el que explicó que desplegó el operativo en coordinación con la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Grupo K9 y la FGE, dejando claro que las clases prosiguieron con normalidad. La institución educativa agradeció la rápida respuesta de las autoridades para atender la situación.

Asimismo, se precisó que las estudiantes directamente afectadas por los amagos reciben acompañamiento de la Oficina de la abogada general de la BUAP, además del apoyo de las instancias de seguridad involucradas.

La universidad hizo un llamado a su comunidad a reportar cualquier situación de riesgo a la línea de la Central de Atención de Emergencia de DASU, disponible las 24 horas del día en el número 2225-970966.

El homicidio de un estudiante de 16 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM —atribuido a un agresor de 19 años influenciado por foros “incel”—, el pasado 22 de septiembre, desató una cadena de consecuencias académicas, institucionales, legales y sociales dentro y fuera de la universidad.

Más de una decena de planteles (facultades, CCH y preparatorias) suspendieron actividades presenciales total o parcialmente y movieron clases a línea como medida preventiva ante amenazas difundidas en redes. Reportes periodísticos y universitarios hablan de más de 15 planteles de la UNAM afectados.



