Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasEducación

Refuerza la BUAP seguridad en CU tras amenaza en redes sociales

Hubo coordinación de la máxima casa de estudios con la fuerza pública estatal y municipal

Refuerza BUAP seguridad tras amenaza en redes sociales
Refuerza BUAP seguridad tras amenaza en redes sociales
Martín Hernández Alcántara

En coordinación con autoridades estatales y municipales, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desplegó desde muy temprano ayer un dispositivo de seguridad en torno a Ciudad Universitaria 1 (CU) ante una supuesta amenaza expresada en redes sociales por un supuesto varón identificado con la comunidad “Incel”, que practica discursos de odio y violencia de género.

El coordinador general de Participación y Desarrollo Estudiantil, Jorge Avelino; el titular de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), Francisco Cervantes, y el representante de los Derechos Universitarios Omar Aguirre, entre otros funcionarios de la administración central de la máxima casa de estudios, acudieron a la Facultad de Computación, acudieron al campus e informaron que, además del protocolo para garantizar la integridad de la comunidad, se dio parte a la Fiscalía General del Estado  (FGE) y a la Policía Cibernética para que se investiguen los hechos.

La BUAP emitió un comunicado en el que explicó que desplegó el operativo en coordinación con la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Grupo K9 y la FGE, dejando claro que  las clases prosiguieron con normalidad. La institución educativa agradeció la rápida respuesta de las autoridades para atender la situación.

Asimismo, se precisó que las estudiantes directamente afectadas por los amagos  reciben acompañamiento de la Oficina de la abogada general de la BUAP, además del apoyo de las instancias de seguridad involucradas.

La universidad hizo un llamado a su comunidad a reportar cualquier situación de riesgo a la línea de la Central de Atención de Emergencia de DASU, disponible las 24 horas del día en el número 2225-970966.

El homicidio de un estudiante de 16 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM —atribuido a un agresor de 19 años influenciado por foros “incel”—, el pasado 22 de septiembre, desató una cadena de consecuencias académicas, institucionales, legales y sociales dentro y fuera de la universidad.

Más de una decena de planteles (facultades, CCH y preparatorias) suspendieron actividades presenciales total o parcialmente y movieron clases a línea como medida preventiva ante amenazas difundidas en redes. Reportes periodísticos y universitarios hablan de más de 15 planteles de la UNAM afectados.

Leer más: Establece BUAP programas de prevención ante situaciones de emergencia

Temas

Más noticias

Internacional

Europeos se vuelcan a las calles para repudiar asalto a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Armando G. Tejeda, corresponsal Madrid. El asalto por parte del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, cuando intentaba llegar a las...
Internacional

Ejército israelí intercepta flotilla humanitaria cerca de Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:04:46

Refuerza BUAP seguridad tras amenazas en redes sociales

Martín Hernández Alcántara -
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que activó protocolos de seguridad en todas sus unidades académicas, luego de que en redes sociales...
00:00:37

Ejecutan a un hombre en bulevar Forjadores, ya había denunciado amenazas en su contra

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este miércoles, dos sujetos que viajaban en motocicleta asesinaron de un disparo en la cabeza a un hombre de 54 años,...
00:01:02

El barroco abraza en Puebla a investigadores como parte de simposio iberoamericano

Paula Carrizosa -
"El barroco es la base de toda la cultura Latinoamericana", sostiene el investigador brasileño Mateus Rosada para quien esta forma de expresión dramática, compleja...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025