Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasEducación

Refuerza BUAP seguridad tras amenazas en redes sociales

Refuerza BUAP seguridad tras amenazas en redes sociales
Refuerza BUAP seguridad tras amenazas en redes sociales
Martín Hernández Alcántara

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que activó protocolos de seguridad en todas sus unidades académicas, luego de que en redes sociales circularan mensajes violentos con amenazas dirigidas a la Facultad de Ciencias de la Computación.

La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) desplegó un operativo en coordinación con la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Grupo K9 y la Fiscalía General del Estado, con el fin de garantizar la integridad de las y los estudiantes.

En un comunicado, la institución señaló que las clases continúan con normalidad y agradeció la rápida respuesta de las autoridades para atender la situación. Asimismo, precisó que las estudiantes directamente afectadas por las amenazas reciben acompañamiento de la Oficina de la Abogada General de la BUAP, además del apoyo de las instancias de seguridad involucradas.

La universidad hizo un llamado a su comunidad a reportar cualquier situación de riesgo a la línea de la Central de Atención de Emergencia de DASU, disponible las 24 horas del día en el número 2225-970966.

La operación especial de seguridad obedece a amigos desde una cuenta de Instagram, de parte de un sujeto identificado como Incel.

Cabe recordar que la semana pasada hubo una agresión de un joven identificado como Incel en un CCH de la BUAP.

Leer más: Establece BUAP programas de prevención ante situaciones de emergencia

Temas

Más noticias

Internacional

Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...
Internacional

Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí

La Jornada -
Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció en un comunicado hoy miércoles que debido a la intensificación de las operaciones militares...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ejecutan a un hombre en bulevar Forjadores, ya había denunciado amenazas en su contra

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este miércoles, dos sujetos que viajaban en motocicleta asesinaron de un disparo en la cabeza a un hombre de 54 años,...

Hallan cadáver de hombre maniatado en la colonia Campestre Mayorazgo

Isaí Pérez Guarneros -
Un hombre de 46 años fue hallado sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Campestre Mayorazgo de la capital poblana, la...
00:00:42

Hallan local usado para torturar y matar en el Mercado Morelos

Isaí Pérez Guarneros -
Antes de que iniciara la actividad comercial de este martes en el Mercado Morelos de la capital poblana, se desplegó un operativo de la...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025