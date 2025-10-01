Refuerza BUAP seguridad tras amenazas en redes sociales

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que activó protocolos de seguridad en todas sus unidades académicas, luego de que en redes sociales circularan mensajes violentos con amenazas dirigidas a la Facultad de Ciencias de la Computación.

La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) desplegó un operativo en coordinación con la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Grupo K9 y la Fiscalía General del Estado, con el fin de garantizar la integridad de las y los estudiantes.

En un comunicado, la institución señaló que las clases continúan con normalidad y agradeció la rápida respuesta de las autoridades para atender la situación. Asimismo, precisó que las estudiantes directamente afectadas por las amenazas reciben acompañamiento de la Oficina de la Abogada General de la BUAP, además del apoyo de las instancias de seguridad involucradas.

La universidad hizo un llamado a su comunidad a reportar cualquier situación de riesgo a la línea de la Central de Atención de Emergencia de DASU, disponible las 24 horas del día en el número 2225-970966.

La operación especial de seguridad obedece a amigos desde una cuenta de Instagram, de parte de un sujeto identificado como Incel.

Cabe recordar que la semana pasada hubo una agresión de un joven identificado como Incel en un CCH de la BUAP.

Leer más: Establece BUAP programas de prevención ante situaciones de emergencia