Martes, noviembre 25, 2025
Refrendaremos triunfo obtenido en septiembre, afirma Gabriela Ruiz al iniciar campaña por la dirigencia del PAN

En el acto estuvo acompañada por Manuel Herrera, aspirante a secretario general

Efraín Núñez

Gabriela Ruiz Benítez, candidata a dirigente del PAN en la ciudad de Puebla, inició acciones proselitistas asistiendo a reuniones con militantes, visitándolos en sus domicilios, sin realizar reuniones masivas.

La también exregidora del ayuntamiento de la ciudad de Puebla afirmó que su planilla, en la que participa el excandidato a dirigente, Manuel Herrera Rojas, refrendará el triunfo y la voluntad de la militancia.

“El grupo que impulsa este proyecto llega completo, unido y fortalecido, con un compromiso central: recuperar la confianza interna, consolidar una base sólida y asegurar que cada decisión se tome mediante un diálogo directo con las y los panistas”, acotó.

Expuso que en esta contienda reafirmarán la cercanía con la militancia, la cual considera que es su principal fortaleza para alcanzar el triunfo en la próxima asamblea del próximo 7 de diciembre.

“Con ello estaremos en condiciones de ofrecer a la ciudadanía una nueva imagen del PAN: una oposición auténtica, seria y capaz de responder a las exigencias del entorno actual”, señaló Ruiz.

En las reuniones, Ruiz y Herrera agradecieron a las y los panistas que se suman al proyecto de manera decidida por ver en este equipo la alternativa más sólida para reconstruir y fortalecer al PAN.

Resaltaron que la planilla está integrada por mujeres y hombres que trabajan de manera permanente desde sus distintas trincheras, lo que permite avanzar con un equipo renovado. Señalaron que han iniciado una campaña cercana a la militancia, agradeciendo a cada miembro que les abre las puertas de su hogar y les brinda la fuerza necesaria para alcanzar la victoria en la asamblea del próximo 7 de diciembre. Este esfuerzo se construye desde el corazón de cada familia panista.

Bolsonaro se mantendrá en prisión tras intento de fuga, ordena Supremo brasileño

La Jornada -
Europa Press y Afp Madrid. El Tribunal Supremo de Brasil ha aprobado este lunes mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo detención preventiva, tras ser trasladado este...
Productores y transportistas niegan interés político en bloqueos; SG no nos convocó al diálogo

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. Luego de que la Secretaría de Gobernación convocó para la 13 horas a los transportistas y productores que este día...

