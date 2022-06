Presentará gobierno estatal reforma al Código Penal para sancionar los autosecuestros en Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que la consejería Jurídica del estado prepara una iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla que busca sancionar a quienes finjan su secuestro para pagar deudas personales.

Lo anterior, en alusión al caso de “Edu. N“, quien la semana pasada fingió su secuestro en la comunidad de San Juan Tuxco, en el municipio de San Martín Texmelucan, lo que movilizó a los pobladores a cerrar por varias horas la autopista México-Puebla.

En conferencia de prensa, el mandatario condenó el autosecuestro del joven texmeluquense, quien pretendía pagar una deuda de 250 mil pesos, a través de la extorsión telefónica.

En ese sentido, Miguel Barbosa lamentó estos hechos falsos y la utilización de la población y los familiares para que cerraran la autopista, a fin de exigir la aparición con vida de la supuesta víctima.

Ante lo expuesto, dijo que encargó al titular de la consejería Jurídica, Carlos Palafox Galeana, trabaje en una propuesta legislativa para su penalización.

Barbosa Huerta afirmó que el autosecuestrado ya confesó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que huyó a la Ciudad de México para fingir su plagio y exigir un rescate de 500 mil pesos, pues tiene deudas que ascienden a los 250 mil pesos.

“No sé si ese señor Edu tiene responsabilidad o no, no lo sé, no soy la autoridad para determinar eso, pero es lamentabilísimo que haya ese tipo de comportamientos”, condenó.