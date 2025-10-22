Proponen reformar la Ley Municipal para evitar nombramientos improvisados en Protección Civil

La asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público propuso modificar la Ley Orgánica de Puebla para garantizar que las áreas de Protección Civil queden a cargo de personal capacitado y con experiencia comprobable, a fin de prevenir riesgos mayores ante contingencias y emergencias.

Manuel Carmona Sosa, representante de la agrupación, explicó que las recientes afectaciones provocadas por las lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo evidenciaron la falta de personal especializado dentro de las administraciones municipales.

“La tragedia ocurrida a causa de las inundaciones, hace unos días en la Sierra Norte de Puebla, son hechos consumados (…), pero los fenómenos de la naturaleza continuarán; es importante actuar pronto con la intención de reducir el impacto de los fenómenos naturales en el futuro”, afirmó.

Carmona señaló que la falta de regulación específica ha permitido que los alcaldes designen a titulares de oficinas de Protección Civil sin formación profesional, muchas veces por compromisos políticos o partidistas. Según expuso, esta práctica histórica debilita la capacidad institucional para operar durante emergencias y agrava los daños a la población en situaciones de desastre.

Durante una conferencia de prensa, el representante enfatizó que resulta urgente modificar el artículo 121 de la Ley Orgánica Municipal para establecer un perfil técnico obligatorio, que acredite competencias, escolaridad y experiencia en materia de gestión de riesgos y Protección Civil. “Los municipios deben tener al frente de esta área a especialistas, no a personas improvisadas”, subrayó.

El dirigente recordó que, recientemente, el diputado local Andrés Villegas Mendoza planteó la misma preocupación luego de las graves inundaciones registradas en la zona centro-oriente del país, y que en Puebla dejaron 21 personas sin vida, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas hasta este miércoles.

En concordancia con esa posición, Carmona informó que buscará reunirse con el legislador para perfeccionar una iniciativa conjunta que integre parámetros técnicos y académicos de evaluación, con la finalidad de presentarla ante el Congreso local en el corto plazo. “Queremos evitar que esta área, que protege la vida de las personas, siga utilizándose como moneda de cambio en los acuerdos políticos”, enfatizó.

El representante explicó que el artículo 121 vigente de la Ley Orgánica Municipal únicamente exige ser ciudadano mexicano con derechos civiles y políticos plenos para encabezar cualquier dependencia. “No se hace referencia a grados académicos, experiencia laboral o certificaciones específicas, por lo que los alcaldes no están obligados a integrar sus equipos con personal calificado”, sostuvo.

Carmona expuso que esta deficiencia está presente en la mayoría de los estados del país, por lo que insistió en la necesidad de impulsar reformas de alcance nacional que fortalezcan los mecanismos de selección y profesionalización del servicio público.