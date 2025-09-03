Miércoles, septiembre 3, 2025
Legisladores preparan cambios en ley pecuaria para frenar el comercio de ganado robado

Efraín Núñez

Una reforma a la Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario del estado de Puebla que pretende inhibir la comercialización en Puebla de ganado robado en otros estados, así como garantizar sanidad animal, se perfila para ser aprobada al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso del estado, luego de que están por concluir los foros para su conformación, afirmó Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. 

Durante la sesión de este órgano deliberativo realizada este miércoles, Gaspar Ramírez afirmó que el último foro se celebrará el 11 de septiembre en las instalaciones del Congreso local. Allí se expondrán los lineamientos generales de la reforma y se someterán a votación en la comisión antes de subir el dictamen al pleno.

Gaspar Ramírez señaló que la iniciativa busca “blindar” las operaciones pecuarias en Puebla, evitando la comercialización de ganado robado procedente de otras entidades y fortaleciendo los controles sanitarios. Actualmente, los ganaderos poblanos enfrentan dificultades para competir frente a bandas dedicadas al robo de ganado debido a la falta de regulación y vigilancia en los puntos de revisión, así como una ausencia de controles sanitarios sólidos, expuso.

La legislación propuesta incorpora la participación de ganaderos, académicos y presidentes municipales, recogiendo las inquietudes y propuestas aportadas a lo largo de los seis foros celebrados en Chiautla de Tapia, Atlixco, Teziutlán, Tehuacán, Xicotepec de Juárez y la capital poblana. De igual forma, se han consultado uniones ganaderas, médicos veterinarios y tecnológicos para garantizar que la actualización responda a las exigencias actuales del sector.

Destacó que la ley actual no ha sido reformada desde 2006, por lo que los cambios propuestos incluyen nuevos mecanismos en materia de seguridad y salubridad, alineándose con una demanda histórica de productores pecuarios que buscan un marco legal actualizado, capaz de consolidar la producción sostenible y proteger la economía rural poblana.

