Reforma Hacendaria a medias

Fueron muy bien recibidas las propuestas de López Obrador, por la clase empresarial extranjera y mexicana, de que Arturo Herrera vaya al Banco de México y Rogelio Ramírez de la O encabece próximamente la secretaria de Hacienda.

De Herrera lo único que debemos anotar: se encontrará con su antiguo compañero en Hacienda, Gerardo Esquivel, quien no quiso presidir el banco central, y con Galia Borja Gómez, quienes ya habían trabajado juntos desde el gobierno del entonces Distrito Federal con Andrés Manuel. Un trío que se conoce y está en sintonía con las políticas actuales.

De Rogelio, es necesario recordar que junto con el desaparecido e ilustre, Luis Sánchez Aguilar, creador del vocablo PRIAN y analista profundo de México, el señor Ramírez de la O participaba en las discusiones que hubo en la primera organización en México llamada Partido Social Demócrata, que no fue la encabezada por Rincón Gallardo, sino la que intentaron Luis, su hermano Edmundo de los mismos apellidos y hasta dio una mano al respecto, Manuel Moreno Sánchez.

Ramírez de la O en su consultora Ecanal, ha apoyado a empresas tan importantes como la antigua Cervecería Modelo, hoy en manos extranjeras, y a varios destacados del Grupo Monterrey. Y es amigo cercano de Enrique Galván Ochoa, columnista de Dinero, en La Jornada

Por esas nominaciones, el ejecutivo se reunió con los inversionistas internacionales, primero, y después con el Consejo Mexicano de Negocios, entre quienes estuvo muy enojado, Claudio X González, opositor contumaz desde hace años al tabasqueño hoy Presidente.

Se acordó seguir con la política económica actual y que no hubiera un aumento de impuestos (sic retrógrada).

Como sabemos, México tiene una de las mayores disparidades a nivel mundial en el cobro de impuestos, algo reiterado por la OCDE en la que nos metió Carlos Salinas. Mientras en nuestro país se recauda el 15 por ciento del PIB en dicho rubro en algunos países de la organización se llega casi al 40 por ciento.

Debido a las raquíticas finanzas nacionales, hay una caída de la actividad económica, alto desempleo, creciente desigualdad del ingreso y mayor miseria, a pesar de los programas sociales del gobierno, según el economista Arturo Huerta (periodistasunidos.com.mx. ,15 de junio).

Es necesario, dice Huerta, gastar más por parte del gobierno, con amplia recaudación, y evoca que a finales de los años 70 y parte de los 80, cuando la administración mexicana invertía el 25.7 del PIB, crecimos al 7.8 por ciento. Además, anota Huerta, en China el gasto oficial es del 40 por ciento y debido a ello hay aumentos de riqueza importantes en los últimos 30 años (el país oriental ha llegado a 12 por ciento de aumento en el PIB).

No será así en México, ya que la propuesta de Raquel Buenrostro es una reforma para recaudar más, pero de lo que se evade y elude, alrededor de 700 mil millones de pesos. Y su idea es aumentar ingresos por medio de evitar que no contribuyan los de mercancías fiscales, los que están en el comercio exterior y aquellos que no declaran (La Jornada, 15 de junio).

Actualmente, por ejemplo, los grandes contribuyentes le entran con el 1.3 por ciento de lo obtenido por el gobierno, en tanto los de sueldos y salarios con el 11.4 por ciento y los trabajadores cautivos, la mayoría, con el 25.4 por ciento. O sea, los ricotes que exigen todo son los que menos pagan.

La banca sólo aporta el 5.3 por ciento, la minería el 5.5 por ciento, las casas bolsa el 5.5 y los trabajadores en situación raquítica, ya lo dijimos, el 25.4 por ciento. Por eso los Larrea, Bailléres y Salinas Pliego, entre otros, tienen más billetes cada año y la miseria aumenta aceleradamente.

Que las modificaciones no resolverán los grandes problemas, lo aseguraron los del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), quienes consideraron a la reforma fiscal propuesta como muy limitada (El Financiero y La Jornada, 16 de junio)

En todas partes es igual, según el especialista Alfredo Jalife Rahme (La Jornada, 13 de junio). Los multimillonarios estadounidenses Warren Buffet, George Soros, Bill Gates, Rupert Murdoch, Mark Zuckerberg. Elon Musk y Jeff Bezos han eludido impuestos durante varios años. Por eso, de 2014 a 2018, aumentaron su riqueza en 401 mil millones de dólares.

Mientras en Estados Unidos los llamados 25 “magníficos” pagaron 13 mil 600 millones en esos cuatro años, el 3.4 por ciento del total, una familia que obtiene 70 mil dólares al año, el Tesoro le impone el 14 por ciento y otra que recibe 628 mil dólares le descuentan 37 por ciento de contribuciones.

Injusticia por todos lados, por eso se requieren impuestos a las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley y hasta el cobro a las herencias y los bienes de manos muertas, terrenos sin utilizarse, como aconseja el francés Tomas Pikkety.

Es necesaria una reforma fiscal universal para que el mundo no estalle.

[email protected]

@jamelendez44