Reforma a pensiones incluye a trabajadores de la IP afiliados al IMSS e Issste: AMLO

La reforma a las pensiones que anunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero, incluye tanto a trabajadores de la Iniciativa Privada afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (Issste), en referencia al monto de las pensiones que se perciben.

Explicó que hubo dos reformas en cuanto a las pensiones, la que se aprobó durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, que afectó a los trabajadores afiliados al IMSS, y la aprobada durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, y la entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, sobre los trabajadores del Estado.

En conferencia matutina en Palacio Nacional rechazó las críticas sobre esta propuesta, así como el que el gobierno busque quedarse con las pensiones de los trabajadores, “si no somos ratas, no somos corruptos, no, no es eso”.

“Lo que vamos a proponer son tanto para trabajadores del Seguro Social como del ISSSTE, en lo que tiene que ver con pensión, con los montos para la jubilación, básicamente sobre eso”, indicó.

Insistió en que no se trata de quién administra las pensiones, si son las Afores o el gobierno federal, “sino el monto de lo que recibe los jubilados, pero ya se está interpretando de que queremos quedarnos con todos los ahorros de las Afores, y pues no”.

Agregó que también se ha difundido que “vamos a presumir con sombrero ajeno, porque los fondos para la jubilación, se integran con las aportaciones de los empresarios y los trabajadores, y dicen que es muy fácil hacer el planteamiento de que aporten más los empresarios, y eso los pone nerviosos, y para tranquilidad de todos, lo que vamos a hacer es que el gobierno ha ido aportando lo que no ha aportado antes, ayudado para que progresivamente se logre que el trabajador reciba cuando se jubile su sueldo, y no la mitad”.

Señaló que en el gobierno “se está haciendo un cálculo de cuanto debe ir aportando el gobierno hasta llegar a un equilibrio, remediar el problema que dejo el neoliberalismo, y con nombres y apellidos, (Ernesto) Zedillo y (Felipe) Calderón. Estando en la oposición presentamos amparos y la Suprema Corte de lo chueco, los rechazó todos”.

En cuanto a la reducción en la edad de jubilación, afirmó que “no lo hemos analizado, lo estamos viendo, hay equipos trabajando en todas las reformas, porque incluye lo salarial, pensiones, lo de bienestar, lo electoral, la reforma al poder judicial, y otras cosas, insistir en lo de la austeridad, en lo de los sueldos de los altos funcionarios, y otros aspectos”.

López Obrador aseguró que tampoco se busca comprometer a los gobiernos futuros. “Tenemos que cuidar eso, pero sí hacer justicia, sí reparar el daño que causaron. Sería bueno que explicaran quienes hicieron esa reforma qué los llevo a quedarse cortos, les fallaron las proyecciones o era la intensión que se pagara menos”, insistió.

Por lo que respecta a la inconformidad de maestros frente a grupo, por la aplicación dude la llamada Medida del Bienestar, con el que todo trabajador de la educación, principalmente empleados administrativos y de apoyo a la educación, lograron alcanzar un salario de poco más de 16 mil 200 pesos mensuales, el mandatario federal reconoció que sí hay inconformidad entre los docentes.

“Eso lo vamos a ir ajustando, es que tomo una decisión general, que ningún trabajador de la educacion, gane menos que lo que gana en promedio un trabajador inscrito en el Seguro Social”, indicó.

Agregó que “uchos profes se beneficiaron, porque ganaban 12 mil pesos al mes, y ahora es 16 mil 268, pero resulta que había profesores que ganaban esto, y administrativos que ganaban 12 mil, y ahora aumentan esos trabajadores y los maestros no, sí aumentan, pero no igual, no en la misma proporción, esa es la inconformidad que existe”.

Aseguró que “vamos a ver como lo resolvemos, pero ahora nadie puede ganar menos que esto, ese fue el avance. Los que ganan más van a seguir recibiendo aumentos, pero de acuerdo al incremento de la inflación, nunca por abajo de la inflación, que esa es la otra modificación, pero queremos corregir, porque sí hay una inconformidad”.

